Україна посилює оборону кордону на тлі військових навчань в Білорусі

Сергій Наєв зазначив, що навчання не створюють військової загрози

Під час навчань будуть залучені п'ять полігонів, авіація та загальновійськові підрозділи

На території Білорусі тривають військові навчання, основна активність яких запланована на 22 та 26 вересня, тому Збройні Сили України посилили свою присутність на кордоні. Про це повідомив Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Під час навчань будуть залучені п'ять полігонів, авіація та загальновійськові підрозділи.

Наєв наголосив, що навчальні заходи не створюють конкретної військової загрози, але існує певна небезпека.

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«Отже, ми також підсилюємо пильність та готуємо наші сили до адекватного реагування. Це звичайна військова практика», – зазначив генерал-лейтенант.

Зараз на українсько-білоруському кордоні розташовані підрозділи Сил оборони, які є у складі стабілізаційних угруповань, але у випадку зростання загрози Генеральним штабом Збройних Сил України будуть передані додаткові сили.

«Це простий військовий підрахунок – ми повинні мати достатньо сил для збалансування можливої військової загрози», – підкреслив командувач Об'єднаних Сил Збройних Сил України.

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Раніше повідомлялося, що наприкінці вересня Збройні сили Білорусі запланували провести двосторонні комплексні навчання.

Наразі відбувається активна підготовка до майбутніх навчань: проводяться огляди, на яких перевіряються наявність та стан спорядження, озброєння та військової техніки, пише проєкт.

За даними дослідників, у підрозділах білоруської армії проводяться заняття з профілактики «негативного інформаційного впливу на особовий склад»