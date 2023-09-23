Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ

ЗСУ проводять наступальні операції на двох напрямках

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 23 вересня

Триває 577-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 23 вересня.

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Ворожі удари по Україні.

Сьогодні вночі окупанти вчергове атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Минулої доби РФ атакувала Україну шістьма ударними БпЛА типу Shahed-136/131, з яких два знищено засобами протиповітряної оборони України. Окрім цього, від ракетної атаки на місто Кременчук постраждало понад 30 людей, серед яких троє дітей. Також через цинічний ракетний удар постраждали й мирні жителі Юрківки Запорізької області. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Ворог завдав п’ять ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах держави.

Авіаційних ударів зазнали: Бологівка Харківської області; Надія, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області; Богданівка, Кліщіївка, Північне, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Водяне, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Козацьке, Миколаївка, Одрадокам’янка, Тягинка, Антонівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах Міньківки, Оріхово-Василівки та Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські воїни успішно відбили атаки противника в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Красногорівки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 12 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Роботиного та Вербового Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат.

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На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту та змушують відходити із займаних позицій.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по штабу командування Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено два зенітно-ракетних комплекси та чотири артилерійських засоби противника.