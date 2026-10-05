Міністерка освіти Німеччини прибула до Києва

«У фокусі – громадянське суспільство та майбутнє дітей і підлітків в Україні»

Міністерка освіти Німеччини Карін Прін перебуває у столиці України з дводенним візитом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство Німеччини в Україні.

«Сьогодні у Києві – міністерка освіти Карін Прін. У фокусі – громадянське суспільство та майбутнє дітей і підлітків в Україні. Навіть в умовах війни вони мають отримувати захист, освіту і шанс на майбутнє. І ми можемо повчитися їхньої стійкості. Про це – наші наступні два дні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уранці 4 жовтня прибув до Києва з неоголошеним візитом. Німецький політик приїхав до української столиці потягом, його супроводжують міністерка економіки Катаріна Райхе та десятеро підприємців, які представляють оборонну й енергетичну галузі.

До слова, у Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої обговорили посилення оборони України та додаткове фінансування для енергетичної інфраструктури перед зимою.

Глава держави подякував Фрідріху Мерцу за візит до України у час, коли фактично щогодини відбуваються удари російських дронів по Києву. За словами президента, приїзд канцлера – це правильний сигнал підтримки України та сміливості Німеччини й усієї Європи.