Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міністерка освіти Німеччини прибула до Києва

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Міністерка освіти Німеччини прибула до Києва
Карін Прін має дводенний візит у Києві
фото: Федеральне міністерство освіти Німеччини/Х

«У фокусі – громадянське суспільство та майбутнє дітей і підлітків в Україні»

Міністерка освіти Німеччини Карін Прін перебуває у столиці України з дводенним візитом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство Німеччини в Україні.

«Сьогодні у Києві – міністерка освіти Карін Прін. У фокусі – громадянське суспільство та майбутнє дітей і підлітків в Україні. Навіть в умовах війни вони мають отримувати захист, освіту і шанс на майбутнє. І ми можемо повчитися їхньої стійкості. Про це – наші наступні два дні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уранці 4 жовтня прибув до Києва з неоголошеним візитом. Німецький політик приїхав до української столиці потягом, його супроводжують міністерка економіки Катаріна Райхе та десятеро підприємців, які представляють оборонну й енергетичну галузі.

До слова, у Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої обговорили посилення оборони України та додаткове фінансування для енергетичної інфраструктури перед зимою.

Глава держави подякував Фрідріху Мерцу за візит до України у час, коли фактично щогодини відбуваються удари російських дронів по Києву. За словами президента, приїзд канцлера – це правильний сигнал підтримки України та сміливості Німеччини й усієї Європи.

Теги: Німеччина освіта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ультраправа «Альтернатива для Німеччини» (AfD) здобула історичну перемогу в Саксонії-Ангальт, набравши 44% голосів
Друзі Путіна підкорюють Німеччину. Результати місцевих виборів та їхні наслідки для Мерца та України Союзники
21 вересня, 21:30
Ізмаїльський ліцей «Політехнічний» з гімназією — лідер рейтингу шкіл Одеської області за результатами НМТ-2026
Де в Одеській області найкращі школи? Рейтинг
10 вересня, 09:56
Вартість угоди сторони не розкривають
Завод Volkswagen у Німеччині перепрофілюється на оборонне виробництво
7 вересня, 15:50
Затримання стало результатом кількаденної спецоперації після серії атак на електромережу
Поліція Німеччини затримала підозрюваного в серії диверсій на підстанціях
8 вересня, 16:22
Платформу з математики випробують у школах чотирьох областей, зокрема у прифронтових громадах
Катастрофа з математикою у школах: Україна знайшла спосіб виправити ситуацію
9 вересня, 16:26
Ужгородський ліцей ім. Т. Г. Шевченка, який посів друге місце в рейтингу
Рейтинг НМТ: яка школа Ужгорода потрапила до топ-200
16 вересня, 08:48
Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського, який посів перше місце в рейтингу
Аномалія НМТ у Луцьку: до десятки найкращих увійшов ліцей із сімома випускниками
11 вересня, 07:30
Плагіат у дисертаціях може стати підставою для скасування рішення про присудження наукового ступеня
Революція на «ринку дисертацій». Активісти попередили плагіаторів про необхідність терміново відмовитися від наукових звань
22 вересня, 14:40
Німеччина фінансує програму грошової допомоги для людей, які виїхали з небезпечних районів
Допомога від Німеччини: хто має право на виплату 12 300 грн та як зареєструватися
30 вересня, 07:30

Події в Україні

Міністерка освіти Німеччини прибула до Києва
Міністерка освіти Німеччини прибула до Києва
Масштабна аварія залишила частину Полтави без електроенергії
Масштабна аварія залишила частину Полтави без електроенергії
Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2026 року
Втрати ворога станом на 5 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 5 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
100K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
69K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Сьогодні, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua