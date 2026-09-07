Завод Volkswagen у Німеччині перепрофілюється на оборонне виробництво

Нові власники мають намір переорієнтувати виробничий майданчик на потреби безпекового та оборонного сектору

Німецький автовиробник Volkswagen досяг угоди з ізраїльською інвестиційною компанією Aurelius Capital та урядом федеральної землі Нижня Саксонія щодо майбутнього свого заводу в Оснабрюку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

За умовами угоди, Aurelius отримає статус мажоритарного власника підприємства разом із землею Нижня Саксонія. Нові власники мають намір переорієнтувати виробничий майданчик на потреби безпекового та оборонного сектору.

Вартість угоди сторони не розкривають.

Першим проєктом на території заводу може стати співпраця з ізраїльською компанією Rafael Advanced Defense Systems у сфері протиповітряної оборони. Планується потенційне виробництво систем та їхніх компонентів для Німеччини та інших європейських країн.

До слова, наглядова рада Volkswagen одностайно схвалила масштабний план трансформації концерну, який передбачає додаткове скорочення близько 50 тис. робочих місць у всьому світі. Після 2030 року для чотирьох німецьких підприємств – в Емдені, Цвіккау, Ганновері та Неккарзульмі – поки не гарантована виробнича завантаженість.

Зокрема, керівництво найбільшого автовиробника Європи Volkswagen визнало, що криза в концерні глибша, ніж вважалося раніше.