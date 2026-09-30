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Допомога від Німеччини: хто має право на виплату 12 300 грн та як зареєструватися

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Допомога від Німеччини: хто має право на виплату 12 300 грн та як зареєструватися
Німеччина фінансує програму грошової допомоги для людей, які виїхали з небезпечних районів
фото: glavcom.ua

Гроші можна отримати на нагальні потреби – від продуктів до оплати комуналки

Внутрішньо переміщені особи, які нещодавно виїхали з небезпечних районів, можуть отримати 12 300 грн грошової допомоги на кожного члена сім’ї. Кошти передбачені для покриття першочергових потреб – зокрема придбання продуктів, ліків та оплати комунальних послуг.

Про це розповідає «Главком» із посиланням на публікацію громадської організації «Лампа» у Facebook. 

Хто може отримати виплату

Допомогу можуть отримати люди, які протягом останніх 30 днів перемістилися із зони 0–20 км та нині фактично проживають на території Сновської громади Чернігівської області.

Йдеться про людей, які:

  • були евакуйовані організовано через загрозу їхній безпеці та гідності;
  • евакуювалися самостійно через загрозу безпеці та гідності.

Виплату розраховують на кожного члена сім’ї за умови підтвердження статусу внутрішньо переміщеної особи у кожного отримувача.

Кошти можна використати на нагальні потреби домогосподарства, зокрема:

  • продукти харчування;
  • ліки;
  • оплату комунальних послуг;
  • засоби гігієни;
  • інші першочергові витрати.

Як зареєструватися

Попередню заявку можна подати, заповнивши онлайн-анкету.

Від одного домогосподарства заявку має подавати одна людина. Водночас подання заявки не гарантує отримання допомоги.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає новий підхід до підтримки внутрішньо переміщених осіб. Документ пропонує змінити правила виплат, житлової допомоги, працевлаштування та соціального супроводу переселенців.

Зокрема, автори ініціативи пропонують створити єдину систему супроводу ВПО – від моменту евакуації до інтеграції в новій громаді або безпечного повернення додому. Також законопроєкт передбачає нові правила для дітей ВПО, перегляд майнових критеріїв для отримання допомоги та можливість отримувати комплекс послуг через принцип «єдиного входу».

Водночас із 22 жовтня 2026 року для ВПО діятимуть нові правила обліку. Основним підтвердженням статусу стане витяг із Єдиної інформаційної бази даних про ВПО, а вже видані довідки залишаться чинними. Також переселенці мають повідомляти про зміну місця проживання або повернення додому протягом 30 днів.

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Теги: Німеччина гуманітарна допомога ВПО гроші

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