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Де в Одеській області найкращі школи? Рейтинг

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Де в Одеській області найкращі школи? Рейтинг
Ізмаїльський ліцей «Політехнічний» з гімназією — лідер рейтингу шкіл Одеської області за результатами НМТ-2026
Фото з відкритих джерел

Друге місце посів Чорноморський академічний ліцей, а до десятки найкращих увійшли школи з Ізмаїла, Овідіополя, Білгорода-Дністровського та інших міст і селищ області

Найменше учасників НМТ серед шкіл, що увійшли до топ-10 Одещини, було в Маринівському ліцеї – тест склали лише вісім осіб. Попри це, заклад посів сьоме місце в обласному рейтингу. Загалом до топ-10 увійшли школи з Ізмаїла, Чорноморська, Овідіополя, Білгорода-Дністровського, Нерубайського, Південного, Березівки та Арциза. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Перше місце в області посів Ізмаїльський ліцей «Політехнічний» з гімназією з рейтинговим балом 137,9. Другу сходинку зайняв Чорноморський академічний ліцей імені Тараса Шевченка (136,7 бала), третю – Овідіопольський ліцей імені Тараса Шевченка (127,8 бала).

Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.

Місце Назва навчального закладу Місце у рейтингу України Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
1 Ізмаїльський ліцей «Політехнічний» з гімназією Ізмаїльського району Одеської області 68 137,9 161,7 31/120 100%
2 Чорноморський академічний ліцей імені Тараса Шевченка Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області 96 136,7 160,4 27/108 100%
3 Овідіопольський ліцей імені Т. Шевченка Овідіопольської селищної ради Одеського району Одеської області 568 127,8 149,5 54/216 98%
4 Ліцей «Лідер» міста Білгорода-Дністровського Одеської області 592 127.5 148.4 110/432 98%
5 Нерубайський академічний ліцей № 1 Нерубайської сільської ради Одеського району Одеської області 596 127.4 148.8 84/332 99%
6 Ліцей № 4 імені В’ячеслава Чорновола Південнівської міської ради Одеського району Одеської області 762 125.9 147.5 51/ 196 99%
7 Маринівський ліцей Раухівської селищної ради Березівського району Одеської області 782 125.8 147.8 8/32 100%
8 Опорний заклад-ліцей № 3 Березівської міської ради Одеської області 853 125.3 146.8 43/164 98%
9 Арцизький опорний заклад освіти № 1 – ліцей з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради 883 125.1 146.6 38/152 99%
10 Білгород-Дністровський ліцей «Пріоритет» Білгород-Дністровського району Одеської області 891 125.1 146.5 45/ 176 98%

Також до першої десятки  увійшли ліцей «Лідер» міста Білгорода-Дністровського (127,5 бала), Нерубайський академічний ліцей №1 (127,4 бала), ліцей №4 імені В’ячеслава Чорновола Південнівської міської ради (125,9 бала) та Маринівський ліцей Раухівської селищної ради (125,8 бала).

Замикають десятку ОЗ-ліцей №3 Березівської міської ради, Арцизький опорний заклад освіти №1 та Білгород-Дністровський ліцей «Пріоритет».

Нагадаємо, одне місто Закарпаття завоювало чотири місця у топ-10 найкращих шкіл області. До десятки найкращих шкіл Дніпра за результатами НМТ-2026 увійшли два приватні ліцеї. Решту позицій посіли комунальні заклади міста та ліцеї Дніпропетровської обласної ради.

Ліцеї Малина окупували рейтинг найкращих шкіл Житомирщини. Також «Главком» писав про 10 найкращих шкіл Вінниці за результатами НМТ-2026.

Також усі три школи одного містечка увійшли до топ-10 найкращих на Тернопільщині.

Раніше «Главком» писав, що загальна частка вступників, які не подолали поріг хоча б з одного предмета НМТ, у 2026 році суттєво не змінилася. Водночас погіршилися результати з української мови та історії України, тоді як із математики вони дещо покращилися.

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Теги: НМТ освіта школа рейтинг Одещина

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