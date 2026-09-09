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Катастрофа з математикою у школах: Україна знайшла спосіб виправити ситуацію

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Катастрофа з математикою у школах: Україна знайшла спосіб виправити ситуацію
Платформу з математики випробують у школах чотирьох областей, зокрема у прифронтових громадах
фото:freepik.com

Цифрові технології хочуть використати, щоб допомогти учням подолати прогалини у знаннях

В Україні стартував 12-тижневий пілотний проєкт із використання Matific – цифрової освітньої платформи з математики для школярів. До нього долучаться близько 1800 учнів 4-х, 5-х, 7-х та 9-х класів і понад 70 педагогів із 25 шкіл Чернігівської, Сумської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Пілот реалізовуватиметься в очному, дистанційному та змішаному форматах, зокрема у прифронтових громадах. Його мета – перевірити, наскільки адаптивні цифрові інструменти можуть допомогти школярам подолати освітні втрати з математики.

Які можливості дає цифрова платформа

Із 1 вересня учні та педагоги можуть безкоштовно користуватися Matific через «Всеукраїнську школу онлайн». Доступ відкритий не лише для учасників пілотного проєкту. Педагоги також отримають методичні матеріали, спеціальне навчання та постійну підтримку для інтеграції платформи в освітній процес.

Matific містить структуровані завдання з математики, аналітику успішності учнів у реальному часі, формувальне оцінювання та інструменти диференційованого навчання. Це допомагає вчителям адаптувати навчання до потреб учнів. Платформа розрахована на дітей від дошкільного віку до 9 класу та використовується у понад 70 країнах світу.

Як перевірятимуть результати

Незалежне оцінювання впливу платформи проведе Міжнародний центр оцінювання впливу освітніх технологій (ICEI). Фахівці дослідять математичні навички учнів, їхню впевненість у власних математичних здібностях та інтерес до навчання.

Після завершення аналізу у 2027 році планують сформувати рекомендації щодо можливого масштабування проєкту.

Пілот реалізують Міністерство освіти і науки України, WINWIN EdTech Center of Excellence, UNICEF, Matific та ГС «Освіторія».

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що результати українських школярів з математики у PISA погіршилися: у 2025 році середній бал становив 431 проти 440 у 2022-му та 453 у 2018 році. Водночас 46% підлітків не досягли базового рівня знань.

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Теги: Міністерство освіти і науки освіта штучний інтелект школярі

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