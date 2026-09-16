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Рейтинг НМТ: яка школа Ужгорода потрапила до топ-200

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Рейтинг НМТ: яка школа Ужгорода потрапила до топ-200
Ужгородський ліцей ім. Т. Г. Шевченка, який посів друге місце в рейтингу
фото: EduSearch

Школа, яка очолила рейтинг Ужгорода, стала єдиною в місті, що увійшла до топ-200 України за результатами НМТ

Різниця між найкращим і другим результатом у рейтингу шкіл Ужгорода становить 4,3 бала. Загалом десять закладів показали середній результат не нижче ніж 124,1 бала. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Перше місце посів ТОВ «Приватний ліцей «Гірчичне зерно» із середнім результатом 136,9 бала.

Другу сходинку зайняв Ужгородський ліцей імені Тараса Шевченка Ужгородської міськради із результатом 132,6 бала, третє місце – Ужгородський ліцей імені Августина Волошина Ужгородської міськради (131,2 бала).

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.

Місце Назва навчального закладу
 Місце у рейтингу України Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
1 ТОВ «Приватний ліцей «Гірчичне зерно»» 90 136.9 160.9 11/44 100
2 Ужгородський ліцей ім. Т.Г. Шевченка Ужгородської міськради Закарпатської обл. 228 132.6 154.6 91/364 99
3 Ужгородський ліцей імені Августина Волошина Ужгородської міськради Закарпатської обл. 281 131.2 152.5 130/512 99
4 Ужгородський ліцей «Лідер» Ужгородської міськради Закарпатської обл. 293 131.1 153.4 58/228 100
5 Ужгородський ліцей № 5 імені Івана Чендея Ужгородської міськради Закарпатської обл. 319 130.7 152.4 99/392 100
6 Ужгородський науковий ліцей Закарпатської обласної ради 386 129.8 150.8 136/540 99
7 ТОВ "Приватний заклад ЗСО «Мейн поінт акедемі» 519 128.2 150.7 9/36 100
8 Ужгородський ліцей № 3 Ужгородської міськради Закарпатської обл. 860 125.2 146.5 63/252 98
9 Ужгородський ліцей «Інтелект» Ужгородської міськради Закарпатської обл. 1042 124.1 145.7 26/104 99
10 Ужгородський ліцей № 4 Ужгородської міськради Закарпатської обл. 1043 124.1 145.7 24/96 97

Також до десятки найкращих увійшли Ужгородський ліцей «Лідер» (131,1 бала), Ужгородський ліцей №5 імені Івана Чендея (130,7 бала), Ужгородський науковий ліцей Закарпатської обласної ради (129,8 бала), приватний заклад «Мейн поінт акедемі» (128,2 бала), Ужгородський ліцей №3 (125,2 бала), Ужгородський ліцей «Інтелект» та Ужгородський ліцей №4 – обидва із результатом 124,1 бала.

Нагадаємо, одне місто Закарпаття завоювало чотири місця у топ-10 найкращих шкіл області.

Ліцеї Малина окупували рейтинг найкращих шкіл Житомирщини. Також «Главком» писав про 10 найкращих шкіл Вінниці за результатами НМТ-2026.

Також усі три школи одного містечка увійшли до топ-10 найкращих на Тернопільщині.

Раніше «Главком» писав, що до рейтингу 200 найкращих закладів освіти України увійшли 52 школи, розташовані поза обласними центрами. Серед них – десять сільських шкіл. Найбільше таких закладів на Київщині – чотири. Ще по два представлені на Львівщині та Тернопільщині, по одному – на Рівненщині та Донеччині.

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Теги: НМТ освіта школа Ужгород навчання

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