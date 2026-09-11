Аномалія НМТ у Луцьку: до десятки найкращих увійшов ліцей із сімома випускниками

Першу сходинку посів ліцей №14, а різниця між першим і десятим місцями становить 10,2 бала

Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського очолив рейтинг навчальних закладів міста за результатами НМТ-2026 із середнім результатом 135,7 бала. Друге та третє місця посіли заклади, результати яких відрізняються від лідера менш ніж на 1,5 бала. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Перше місце посів КЗ ЗСО «Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського» із середнім результатом 135,7 бала.

Другу сходинку зайняв КЗ ЗСО «Луцький ліцей №21 імені Михайла Кравчука» із результатом 135,2 бала. Третім став Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради, випускники якого в середньому набрали 134,3 бала.

Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів

Місце Назва навчального закладу Місце у рейтингу України Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) 1 КЗ ЗСО «Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міськради» 117 135,7 158,7 65/256 100 2 КЗ ЗСО «Луцький ліцей №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради» 133 135,2 157,7 90/356 100 3 Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради 160 134,3 157,1 57/224 100 4 КЗ ЗСО «Луцький ліцей №18 Луцької міськради» 195 133,2 155,3 100/392 99 5 КЗ ЗСО «Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міськради» 237 132,3 154,4 83/328 100 6 КЗ ЗСО «Луцький ліцей №9 Луцької міськради» 242 132,2 153,6 131/524 100 7 КЗ ЗСО «Луцький ліцей №1 Луцької міськради» 343 130,4 152,2 83/324 100 8 КЗ ЗСО «Луцький ліцей №27 Луцької міськради» 420 129,3 151,1 72/284 100 9 Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні 452 129 146,4 383/1532 99 10 ТОВ «Луцький ліцей «Республіка» Волинської обл» 816 125,5 147,5 7/28 100

Найменше учнів серед закладів першої десятки складали НМТ у приватному ліцеї «Республіка» – сім випускників. Водночас у Луцькому ліцеї №9 тестування проходили 131 учень. Незважаючи на таку різницю в кількості учасників, обидва заклади увійшли до топ-10.

Також нагадуємо, що раніше «Главком» писав про рейтинг найкращих шкіл Волині за результатами НМТ-2026.

Нагадаємо, одне місто Закарпаття завоювало чотири місця у топ-10 найкращих шкіл області. До десятки найкращих шкіл Дніпра за результатами НМТ-2026 увійшли два приватні ліцеї. Решту позицій посіли комунальні заклади міста та ліцеї Дніпропетровської обласної ради.

Ліцеї Малина окупували рейтинг найкращих шкіл Житомирщини. Також «Главком» писав про 10 найкращих шкіл Вінниці за результатами НМТ-2026.

Також усі три школи одного містечка увійшли до топ-10 найкращих на Тернопільщині.

Раніше «Главком» писав, що загальна частка вступників, які не подолали поріг хоча б з одного предмета НМТ, у 2026 році суттєво не змінилася. Водночас погіршилися результати з української мови та історії України, тоді як із математики вони дещо покращилися.