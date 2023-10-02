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Німеччина підрахувала, скільки витрачає на біженців з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина підрахувала, скільки витрачає на біженців з України
Біженці з Україні у Німеччині офіційно отримують виплати
фото з відкритих джерел

У Німеччині біженці з України отримують право на 410 євро на місяць

На кінець серпня 2023 року зафіксовано 204 461 прохання про надання притулку в Німеччині – більше, ніж у будь-якій іншій країні Євросоюзу. Про це пише німецьке видання Bild.

Зазначається, більшість біженців перетинають кордон ФРН через інші держави ЄС. Іноземців тягне саме до Німеччини, оскільки, за даними Дослідницької служби бундестагу, розмір допомоги в країні є одним із найвищих у Європі, хоча є країни, які надають і більші виплати.

У Німеччині під час процедури отримання притулку мігрант має право на 410 євро на місяць (подружжя – 738 євро, діти до 5 років – 278 євро): 228 євро на задоволення базових потреб, включаючи харчування та одяг, 182 євро – на інші особисті потреби на кшталт оплати проїзду чи стільникового зв'язку, пише видання.

Передбачено також пільги на медобслуговування, наприклад послуги стоматолога. Однак у перші півтора року прохачі притулку отримують лише невідкладну допомогу.

Як пише видання, приміром у Франції прохач тимчасового притулку отримує 426 євро на місяць порівняно з німецькими пільгами. Але тут є одна різниця: Німеччина продовжує виплачувати соціальну допомогу тим, чиє прохання про притулок відхилено і кому потрібно залишити країну.

У Німеччині кілька днів обговорюють висловлювання лідера консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца, який виступив у теледебатах на Welt-TV із різкою критикою міграційної політики уряду.

«Трьохстам тисячам прохачів відмовлено у притулку, але вони не їдуть, отримують повні пільги та повну медичну допомогу. Вони сидять у лікаря та роблять зуби, а поруч німецькі громадяни не можуть записатися на прийом», – заявив він.

Нагадаємо, серед населення Німеччини погіршилося ставлення до міграційної політики влади, а більшість жителів ФРН виступають за її посилення та обмеження кількості біженців. Про це свідчать результати соцопитування Deutschlandtrend, проведеного інститутом Infratest dimap на замовлення телеканалу ARD, пише Deutsche Welle.

Переважна кількість опитаних – 73% – вважають: система розміщення та розподілу біженців у Німеччині працює «погано» або «дуже погано». Лише 19% респондентів високо оцінили роботу системи. Це нове мінімальне значення, зазначає ARD, адже приміром у вересні 2018 року 43% німців називали місцеву міграційну систему успішною.

Крім того, 78% опитаних розкритикували якість інтеграції біженців у суспільство чи ринок праці Німеччини.

До слова, Німеччина залишається країною, яку українці найчастіше обирають для отримання тимчасового захисту. Через дефіцит житла столиця країни та багато регіонів уже припинили прийом нових біженців. Проте у країні ще є варіанти для розміщення.

Українці, які не мають знайомих чи родичів у Німеччині, які надали б їм прихисток, мають для початку звернутися у табір первинного прийому.

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Теги: Німеччина Україна послуги кордон притулок харчування населення біженці пільги

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