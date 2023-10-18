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Чи готова Європа до біженців із Палестини: думка європарламентаря

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чи готова Європа до біженців із Палестини: думка європарламентаря
Депутат Європарламенту Іван Вілібор Сінчич розповів, чи готова Хорватія до біженців із Палестини
фото із відкритих джерел

У Європарламенті заявили про неготовність Євросоюзу до навали палестинських біженців

Країни Євросоюзу не мають узгодженого плану дій на випадок хвилі біженців із Сектору Гази, заявив депутат Європарламенту від Хорватії Іван Вілібор Сінчич.

«Нелегальна міграція здійснюватиметься, як завжди, переважно через мою країну – Хорватію. Я передбачаю нову хвилю міграції, кінцевими пунктами якої стануть Франція, Німеччина та Велика Британія», – зазначив Сінчич. У Хорватії не вистачає поліцейських, і для заборони потоку біженців слід залучити армію, вважає він.

Депутат Європарламенту від Франції Тьєррі Маріані вважає, що мігрантів можна залишити за межами Євросоюзу, якщо Брюссель зможе домовитись із Єгиптом. «Ми повинні працювати в тісній співпраці з Каїром, щоб підтримувати політику Єгипту та враховувати його думку в цій кризі», – наголосив політик.

Нагадаємо, кількість внутрішньо переміщених осіб у секторі Гази з моменту чергового загострення палестино-ізраїльського конфлікту досягло 1 млн. Про це повідомило Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГВ).

УКГВ також зазначило, що у секторі Гази «запасів основних продуктів харчування залишилося на два тижні, а в магазинах продуктів залишилося лише на чотири-п'ять днів».

До слова, Йорданія не може прийняти палестинських біженців із Сектора Гази, адже це питання є «червоною лінією» для королівства. З такою заявою виступив король Йорданії Абдалла II під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцем, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого напливу біженців до країни.

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Теги: Палестина мігранти Ізраїль біженці Сектор Гази харчування Йорданія війна депутат

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