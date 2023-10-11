Постачання Україні F-16: Умєров провів розмову з главою міноборони Бельгії

Умєров та Дедондер обговорили надання Україні літаків F-16 та тренування пілотів

Міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони Белігії Людивін Дедондер. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.



За даними Міноборони України, Умєров та Дедондер обговорили надання Україні літаків F-16 та тренування наших пілотів.

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«Також синхронізували наші позиції перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн та радою Україна-НАТО», – сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Румунії буде відкритий центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Пілоти увійдуть у «першу хвилю» навчання.

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Нагадаємо, раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Україна отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

Також на щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені данська прем'єр-міністрка Метте Фредеріксен повідомила, що королівство намагається залучити більше країн до надання Україні західних літаків F-16.

До слова, Швеція вивчає можливість передання винищувачів Gripen Україні.