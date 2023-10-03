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Кремль високо оцінив досягнення українських військових командувачів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль високо оцінив досягнення українських військових командувачів
Росія звинуватила в тероризмі Буданова та інших воєначальників
фото з відкритих джерел

Російські слідчі стверджують, що зібрали докази начебто «причетності вищого військового керівництва України до атак російських регіонів безпілотниками»

У Кремлі наростає неабияка паніка через регулярні удари дронів у глиб РФ. Слідчий комітет Росії навіть висунув заочні звинувачення в тероризмі начальнику головного управління розвідки Міноборони України Кирилу Буданову. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Окрім звинувачень на адресу Буданова, Слідком РФ також висунув звинувачення командувачу ВПС України Миколі Олещуку та командиру 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ЗСУ Сергію Бурденюку.

Російські слідчі стверджують, що зібрали докази начебто «причетності вищого військового керівництва України до атак російських регіонів безпілотниками».

Також повідомляється, що російський Слідком оголосить у розшук Буданова та інших воєначальників, і заочно арештує їх.

До слова, раніше міністр оборони України Рустем Умєров попередив, що держава відповідатиме на нові атаки Росії по енергетичній інфраструктурі, і задля цього потребує більше зброї, зокрема винищувачів.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 30 серпня відбулася масована атака безпілотників на регіони Росії. Так, вибухи прогриміли на аеродромі у Пскові, в Орловській, Брянській, Рязанській, Московській області.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників, атака почалася о 23:40 за місцевим часом.

Російські ЗМІ повідомляють, що атака в Пскові, ймовірно, була завдана по Черехінській військовій базі, місці дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ. Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76.

Читайте також: Удар дронів по Москві: британська розвідка пояснила, який це сигнал для Путіна

Теги: Кирило Буданов Рустем Умєров розшук міністр держава

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