Кремль високо оцінив досягнення українських військових командувачів

Росія звинуватила в тероризмі Буданова та інших воєначальників

Російські слідчі стверджують, що зібрали докази начебто «причетності вищого військового керівництва України до атак російських регіонів безпілотниками»

У Кремлі наростає неабияка паніка через регулярні удари дронів у глиб РФ. Слідчий комітет Росії навіть висунув заочні звинувачення в тероризмі начальнику головного управління розвідки Міноборони України Кирилу Буданову. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

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Окрім звинувачень на адресу Буданова, Слідком РФ також висунув звинувачення командувачу ВПС України Миколі Олещуку та командиру 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ЗСУ Сергію Бурденюку.

Російські слідчі стверджують, що зібрали докази начебто «причетності вищого військового керівництва України до атак російських регіонів безпілотниками».

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Також повідомляється, що російський Слідком оголосить у розшук Буданова та інших воєначальників, і заочно арештує їх.

До слова, раніше міністр оборони України Рустем Умєров попередив, що держава відповідатиме на нові атаки Росії по енергетичній інфраструктурі, і задля цього потребує більше зброї, зокрема винищувачів.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 30 серпня відбулася масована атака безпілотників на регіони Росії. Так, вибухи прогриміли на аеродромі у Пскові, в Орловській, Брянській, Рязанській, Московській області.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників, атака почалася о 23:40 за місцевим часом.

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Російські ЗМІ повідомляють, що атака в Пскові, ймовірно, була завдана по Черехінській військовій базі, місці дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ. Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76.

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