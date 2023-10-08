Умєров відвідав підрозділи східного напрямку

У кожній з відвіданих військових частин Умєров спілкувався з військовослужбовцями, відзначивши їх державними та військовими нагородами

Міністр оборони України Рустем Умєров відвідав позиції бойових бригад на східному напрямку, щоб оцінити хід наступальних операцій та нагородити військовослужбовців. Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Під час візиту очільник Міноборони Рустем Умєров відвідав позиції оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», де командувач ОСУВ «Хортиця» генерал-полковник Олександр Сирський доповів про роботу на обʼєднаному командному пункті, управління діями підрозділів у складі угруповання, а також оперативну обстановку на фронті в зоні відповідальності «Хортиці», склад сил та засобів противника та напрямки його ймовірних дій.

Умєров відвідав 24-ту окрему механізовану бригаду імені короля Данила, 92-гу окрему штурмову бригаду імені кошового отамана Івана Сірка, 93-ту окрему механізовану бригаду «Холодний Яр», 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду та 5 окрему штурмову бригаду.

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На основному командному пункті Бахмутського напрямку командир доповів Умєрову про оперативну обстановку, ознайомив зі складом сил та засобів підрозділів та діями ворога.

У командному пункті 92-го окремого штурмового бригади імені кошового отамана Івана Сірка командир бригади полковник Павло Федосенко звітував про ситуацію на лінії бойового зіткнення в зоні відповідальності підрозділу, а військовослужбовці бригади подарували Умєрову стилізований прапор бригади.

У 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр» Умєров акцентував увагу на особливостях використання безпілотників, тоді як командир бригади, полковник Павло Паліса, поділився своїм досвідом застосування FPV дронів для поразки ворога.

«Розробка нових технологій – один з пріоритетів команди Міністерства оборони. Це безпрецедентна війна з використання новітніх видів озброєння. Маємо бути сильніші, на крок попереду нашого ворога, масштабувати технологічні рішення та створити наші українські технології Перемоги. Працюємо над цим», – зазначив Умєров.

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У кожній з відвіданих військових частин Умєров спілкувався з військовослужбовцями, відзначивши їх державними та військовими нагородами, вручивши військову амуніцію та особисто подякувавши всім захисникам.

Триває 592-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.