Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Умєров відвідав підрозділи східного напрямку

Діана Гасюк
glavcom.ua
Умєров відвідав підрозділи східного напрямку
фото: Міністерство оборони України

У кожній з відвіданих військових частин Умєров спілкувався з військовослужбовцями, відзначивши їх державними та військовими нагородами

Міністр оборони України Рустем Умєров відвідав позиції бойових бригад на східному напрямку, щоб оцінити хід наступальних операцій та нагородити військовослужбовців. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Під час візиту очільник Міноборони Рустем Умєров відвідав позиції оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», де командувач ОСУВ «Хортиця» генерал-полковник Олександр Сирський доповів про роботу на обʼєднаному командному пункті, управління діями підрозділів у складі угруповання, а також оперативну обстановку на фронті в зоні відповідальності «Хортиці», склад сил та засобів противника та напрямки його ймовірних дій.

Умєров відвідав 24-ту окрему механізовану бригаду імені короля Данила, 92-гу окрему штурмову бригаду імені кошового отамана Івана Сірка, 93-ту окрему механізовану бригаду «Холодний Яр», 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду та 5 окрему штурмову бригаду.

На основному командному пункті Бахмутського напрямку командир доповів Умєрову про оперативну обстановку, ознайомив зі складом сил та засобів підрозділів та діями ворога.

У командному пункті 92-го окремого штурмового бригади імені кошового отамана Івана Сірка командир бригади полковник Павло Федосенко звітував про ситуацію на лінії бойового зіткнення в зоні відповідальності підрозділу, а військовослужбовці бригади подарували Умєрову стилізований прапор бригади.

У 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр» Умєров акцентував увагу на особливостях використання безпілотників, тоді як командир бригади, полковник Павло Паліса, поділився своїм досвідом застосування FPV дронів для поразки ворога.

«Розробка нових технологій – один з пріоритетів команди Міністерства оборони. Це безпрецедентна війна з використання новітніх видів озброєння. Маємо бути сильніші, на крок попереду нашого ворога, масштабувати технологічні рішення та створити наші українські технології Перемоги. Працюємо над цим», – зазначив Умєров.

8 фото
На весь екран

У кожній з відвіданих військових частин Умєров спілкувався з військовослужбовцями, відзначивши їх державними та військовими нагородами, вручивши військову амуніцію та особисто подякувавши всім захисникам.

Триває 592-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Теги: Холодний Яр окуповані території озброєння полковник Рустем Умєров Олександр Сирський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Українці завершать роботу». Прем’єр Британії рішуче звернувся до союзників
«Українці завершать роботу». Прем’єр Британії рішуче звернувся до союзників
4 жовтня, 17:35
Росія випустила по Україні сім безпілотників: деталі нічної атаки
Росія випустила по Україні сім безпілотників: деталі нічної атаки
2 жовтня, 09:28
Володимир Зеленський провів зустріч із представниками міжнародних оборонних компаній
Що допоможе Україні перемогти? Зеленський назвав необхідні інструменти
30 вересня, 10:58
Джейкоб Ріс-Могг: «З огляду на те, що Україні потрібні гроші зараз, це дуже повільно, а тому тим часом Захід має надати Україні необхідні гроші»
Британський депутат закликав розробити правовий механізм для використання заморожених активів РФ
28 вересня, 09:15
Метью Міллер
Переговори Росії та КНДР щодо зброї: Держдеп США зробив заяву
27 вересня, 22:36
Росіяни встановлюють морські знаряддя на платформу бронетранспортера
Російські війська застосовують морське озброєння на суші – Bild
26 вересня, 16:31
Партнери вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України
Умєров підбив підсумки сьогоднішнього «Рамштайну»
19 вересня, 22:39
За словами генерала Міллі, зазначив, навіть якщо контрнаступ досягне всіх поставлених цілей, цього буде недостатньо, щоб повністю витіснити російські сили з України
Генерал Міллі сказав, скільки загарбників перебуває на окупованих територіях України
19 вересня, 04:25
Полковник Олександр Павлій став новим командиром 47-ї бригади
У 47-й бригаді «Маґура» після скандалу з Маркусом змінили командира – ЗМІ
16 вересня, 20:24

Події в Україні

Умєров відвідав підрозділи східного напрямку
Умєров відвідав підрозділи східного напрямку
Окупанти змінили тактику обстрілів України: ЗСУ назвали мету
Окупанти змінили тактику обстрілів України: ЗСУ назвали мету
Повітряні сили: Росія планує збільшити виробництво дронів-камікадзе типу «Шахед»
Повітряні сили: Росія планує збільшити виробництво дронів-камікадзе типу «Шахед»
ЗСУ повідомили про значні втрати окупантів на одному з напрямків
ЗСУ повідомили про значні втрати окупантів на одному з напрямків
Касетний обстріл РФ села під Запоріжжям: кількість загиблих зросла
Касетний обстріл РФ села під Запоріжжям: кількість загиблих зросла
Росіяни вдарили «Іскандером» по Костянтинівці: серед постраждалих є дитина (фото)
Росіяни вдарили «Іскандером» по Костянтинівці: серед постраждалих є дитина (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
245K
Війна в Ізраїлі. Дмитро Ярош пояснив, на чиєму боці мають бути українці
35K
Китай відреагував на події в Ізраїлі
24K
Архімандрит УПЦ МП, який втік з Криму, розказав як РПЦ поглинає церкву на чолі з Онуфрієм
17K
Байден відреагував на події в Ізраїлі
14K
Війна в Ізраїлі: бої точаться у 13 містах (карта)
11K
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Війна в Ізраїлі та вибухи в окупованому Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Сильні пориви вітру й дощі: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 04:40
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Україна отримає додаткове ППО, щоб прикрити порти і морські експортні шляхи – Bloomberg
Вчора, 12:24
Італійська влада викрила московських попів, які дурять українських біженців закордоном
Вчора, 10:54

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту