Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Не тільки освіта й житло: що отримують українці у Словенії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Не тільки освіта й житло: що отримують українці у Словенії
Для українців у Словенії діє низка програм підтримки
фото із відкритих джерел

Всім нашим переселенцям у Словенії передбачено фінансову допомогу. Українці отримують її, доки не влаштовуються на роботу

У Словенії  зараз перебуває понад вісім тисяч українців. Це ті, хто офіційно продовжив тимчасовий захист. За статистикою, кожен восьмий українець уже працевлаштувався. Усім біженцям держава допомагає фінансово. Також існують програми для інтеграції переселенців, йдеться у матеріалі «Ранку Дома». 

Тимчасовий захист дає право тимчасового проживання у Республіці Словенія. Зокрема, проживання та харчування у пунктах розміщення українців як біженців, право на охорону здоров'я. Можна працювати, можна безкоштовно здобувати освіту: навчатися у школах, університетах, середніх школах.

Всім нашим переселенцям у Словенії передбачено фінансову допомогу. Українці отримують її, доки не влаштовуються на роботу.

«Фінансова допомога становить 465 євро на одну особу. На другого члена сім'ї – 70%. На кожну дитину – по 30% фінансової допомоги. Це для людей, які мешкають поза таборами для біженців. Крім цього, діти до 18 років мають право на дитячу допомога. Це приблизно 136 євро. Сума залежить від доходу сім'ї. Ті люди, які живуть у центрах розміщення, вони отримують безкоштовне проживання, триразове харчування. Крім того, їм виплачуються кишенькові гроші у розмірі 136 євро на людину», – пояснює міжкультурний медіатор Червоного Хреста Словенії Ірина Нестерова. 

Крім того, чимало волонтерських та приватних організацій допомагали українцям з одягом та харчуванням. Зокрема, «Карітас», «Словенська філантропія», та Червоний Хрест. Крім того, вони підтримували біженців інформаційно та психологічно. Різноманітна допомога є і зараз, кажуть українці. Зокрема програма, яка допомагає українцям оплачувати житло. Також біженці мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

«Оренда житла компенсується в такому ж обсязі, як і фінансова допомога. 465 євро на особу. 70% на другого дорослого члена сім'ї та по 30% на дітей. Житло у Словенії дуже дороге. Квартира може коштувати тисячу євро. Тому сім'я, навіть при наявності компенсації, все ж таки має доплачувати», – додає Ірина Нестерова.

Загалом Словенія орієнтована на те, щоб українці якнайшвидше інтегрувалися. Усіх наших дітей приймають до шкіл та дитсадків. Крім того, майже у кожному місті проводять безкоштовні мовні курси для переселенців. Біржа праці допоможе освоїти нову професію.

«Є різні програми. Наприклад, бухгалтерські курси чи курси зварювальників. Якщо біржа праці може провести якісь курси, то на них запрошують безробітних. Крім того, є дуже цікава програма – навчання на робочому місці. Сенс програми в тому, що людина сама знаходить роботодавця або роботодавець дає заявку на біржу праці про те, що йому потрібен працівник, якого навчатимуть на робочому місці», – резюмує Ірина Нестерова.

Також є семінари, на яких розповідають, як відкрити бізнес у Словенії, здобути освіту, чим відрізняється медичне обслуговування у Словенії від медичного обслуговування в Україні.

Нагадаємо, Словенія приєдналася до декларації держав «Великої сімки» щодо підтримки гарантій безпеки для України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.Президент також зауважив, що Україна та Словенія спільно відстоюють цінності свободи та демократії, а також мають спільну мету досягнення миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти.

Читайте також: Три країни готові платити українцям за повернення додому
Теги: освіта біженці харчування квартира Словенія навчання житло українці біржа оренда

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У кафе в селі Гроза, в яке росіяни влучили ракетою, відбувалися поминки за військовим, але в самому закладі були лише цивільні
Трагедія на Харківщині. Це не випадковість, а цілеспрямована тактика окупантів
6 жовтня, 14:51
У захопленій окупантами школі діти відмовились встати під гімн РФ
В окупованій школі на Херсонщині весь клас відмовився встати під російський гімн
28 вересня, 10:15
Британські військові приїдуть в Україну в межах навчальної програми
Велика Британія вперше направить своїх військових до України
1 жовтня, 00:50
З 1 жовтня з обігу виходять дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року
Відсьогодні з обігу виходять деякі монети та паперові купюри
1 жовтня, 07:15
Понад 10% українців віддали гроші шахраям: названо найпоширеніші схеми
Понад 10% українців віддали гроші шахраям: названо найпоширеніші схеми
9 жовтня, 10:07
Мешканців просять пройти в укриття
У Севастополі лунають гучні вибухи
6 жовтня, 22:56
Британія з перших днів повномасштабної війни надає допомогу Україні
Британія надасть нову допомогу Україні: що увійде до пакету
11 жовтня, 07:24
Україна випробовує ракети з дальністю ураження 1000 км
Україна випробовує ракети з дальністю ураження 1000 км
13 жовтня, 08:28
Дугіна активно підтримувала війну РФ проти України
СБУ ліквідували Дар'ю Дугіну. Вибухівку заклали у клітку для кота – The Washington Post
23 жовтня, 20:06

Соціум

Ув'язнення для батьків за прогули дітей. Парламент ПАР прийняв закон про освіту
Ув'язнення для батьків за прогули дітей. Парламент ПАР прийняв закон про освіту
Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію
Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію
Прем'єр Болгарії: Угорщина та Сербія підтримують «воєнну машину» Путіна
Прем'єр Болгарії: Угорщина та Сербія підтримують «воєнну машину» Путіна
Данілов відреагував на чутки про «смерть Путіна»
Данілов відреагував на чутки про «смерть Путіна»
Саудівська Аравія попередила США про катастрофу у разі операції Ізраїлю в Секторі Гази
Саудівська Аравія попередила США про катастрофу у разі операції Ізраїлю в Секторі Гази
Данілов: Україна має докази про причетність Росії до нападу на Ізраїль
Данілов: Україна має докази про причетність Росії до нападу на Ізраїль

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
19K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6476
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6168
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4881
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту