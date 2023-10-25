Не тільки освіта й житло: що отримують українці у Словенії

Всім нашим переселенцям у Словенії передбачено фінансову допомогу. Українці отримують її, доки не влаштовуються на роботу

У Словенії зараз перебуває понад вісім тисяч українців. Це ті, хто офіційно продовжив тимчасовий захист. За статистикою, кожен восьмий українець уже працевлаштувався. Усім біженцям держава допомагає фінансово. Також існують програми для інтеграції переселенців, йдеться у матеріалі «Ранку Дома».

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Тимчасовий захист дає право тимчасового проживання у Республіці Словенія. Зокрема, проживання та харчування у пунктах розміщення українців як біженців, право на охорону здоров'я. Можна працювати, можна безкоштовно здобувати освіту: навчатися у школах, університетах, середніх школах.

Всім нашим переселенцям у Словенії передбачено фінансову допомогу. Українці отримують її, доки не влаштовуються на роботу.

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«Фінансова допомога становить 465 євро на одну особу. На другого члена сім'ї – 70%. На кожну дитину – по 30% фінансової допомоги. Це для людей, які мешкають поза таборами для біженців. Крім цього, діти до 18 років мають право на дитячу допомога. Це приблизно 136 євро. Сума залежить від доходу сім'ї. Ті люди, які живуть у центрах розміщення, вони отримують безкоштовне проживання, триразове харчування. Крім того, їм виплачуються кишенькові гроші у розмірі 136 євро на людину», – пояснює міжкультурний медіатор Червоного Хреста Словенії Ірина Нестерова.

Крім того, чимало волонтерських та приватних організацій допомагали українцям з одягом та харчуванням. Зокрема, «Карітас», «Словенська філантропія», та Червоний Хрест. Крім того, вони підтримували біженців інформаційно та психологічно. Різноманітна допомога є і зараз, кажуть українці. Зокрема програма, яка допомагає українцям оплачувати житло. Також біженці мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

«Оренда житла компенсується в такому ж обсязі, як і фінансова допомога. 465 євро на особу. 70% на другого дорослого члена сім'ї та по 30% на дітей. Житло у Словенії дуже дороге. Квартира може коштувати тисячу євро. Тому сім'я, навіть при наявності компенсації, все ж таки має доплачувати», – додає Ірина Нестерова.

Загалом Словенія орієнтована на те, щоб українці якнайшвидше інтегрувалися. Усіх наших дітей приймають до шкіл та дитсадків. Крім того, майже у кожному місті проводять безкоштовні мовні курси для переселенців. Біржа праці допоможе освоїти нову професію.

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«Є різні програми. Наприклад, бухгалтерські курси чи курси зварювальників. Якщо біржа праці може провести якісь курси, то на них запрошують безробітних. Крім того, є дуже цікава програма – навчання на робочому місці. Сенс програми в тому, що людина сама знаходить роботодавця або роботодавець дає заявку на біржу праці про те, що йому потрібен працівник, якого навчатимуть на робочому місці», – резюмує Ірина Нестерова.

Також є семінари, на яких розповідають, як відкрити бізнес у Словенії, здобути освіту, чим відрізняється медичне обслуговування у Словенії від медичного обслуговування в Україні.

Нагадаємо, Словенія приєдналася до декларації держав «Великої сімки» щодо підтримки гарантій безпеки для України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.Президент також зауважив, що Україна та Словенія спільно відстоюють цінності свободи та демократії, а також мають спільну мету досягнення миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти.