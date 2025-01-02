Мін’юст не продовжив контракт одіозному Рувіну: призначено нового очільника КНДІСЕ

Рувін очолював Київський науково-дослідний інститут судових експертиз понад 10 років

Міністерство юстиції не продовжило контракт із директором Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександром Рувіним. Виконуватиме обов’язки директора Максим Кисельов. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Варто зазначити, що 31 грудня 2024 року сплив термін контракту Олександра Рувіна, який очолював КНДІСЕ з 2011 року. Наказ про призначення Максима Кисельова в.о. директора КНДІСЕ віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина підписала 1 січня 2025 року.

«Одним з головних пріоритетів нового керівника є забезпечення стабільної та ефективної роботи КНДІСЕ. Особливий акцент ми робимо на встановленні злочинів збройної агресії РФ, збитків державі і громадянам, розв'язанні задач в контексті відновлення України, розвитку міжнародного співробітництва», – заявив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

Максим Кисельов народився у 1979 році. У 2002 році здобув вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство» (Національна академія внутрішніх справ України»). Загальний стаж роботи у сфері права 23 роки. Заслужений юрист України. З 2019 року працював директором Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що Міністерство юстиції може не продовжити контракт із директором Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександром Рувіним після його завершення 1 січня 2025 року. Причиною може стати підтвердження інформації про наявність у нього ізраїльського громадянства.

Перед отриманням допуску до державної таємниці в СБУ Рувін вказав в анкеті, що має ізраїльське громадянство. На запитання про іноземне громадянство він спочатку заявив, що «давно його вже немає», а згодом уточнив, що «його і не особливо було», пояснивши це як посвідку на постійне проживання.