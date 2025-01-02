Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мін’юст не продовжив контракт одіозному Рувіну: призначено нового очільника КНДІСЕ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мін’юст не продовжив контракт одіозному Рувіну: призначено нового очільника КНДІСЕ
31 грудня 2024 року сплив термін контракту Олександра Рувіна
фото: kndise.gov.ua/КНДІСЕ

Рувін очолював Київський науково-дослідний інститут судових експертиз понад 10 років

Міністерство юстиції не продовжило контракт із директором Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександром Рувіним. Виконуватиме обов’язки директора Максим Кисельов. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Варто зазначити, що 31 грудня 2024 року сплив термін контракту Олександра Рувіна, який очолював КНДІСЕ з 2011 року. Наказ про призначення Максима Кисельова в.о. директора КНДІСЕ віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина підписала 1 січня 2025 року.

«Одним з головних пріоритетів нового керівника є забезпечення стабільної та ефективної роботи КНДІСЕ. Особливий акцент ми робимо на встановленні злочинів збройної агресії РФ, збитків державі і громадянам, розв'язанні задач в контексті відновлення України, розвитку міжнародного співробітництва», – заявив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

Максим Кисельов народився у 1979 році. У 2002 році здобув вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство» (Національна академія внутрішніх справ України»). Загальний стаж роботи у сфері права 23 роки. Заслужений юрист України. З 2019 року працював директором Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що Міністерство юстиції може не продовжити контракт із директором Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександром Рувіним після його завершення 1 січня 2025 року. Причиною може стати підтвердження інформації про наявність у нього ізраїльського громадянства.

Перед отриманням допуску до державної таємниці в СБУ Рувін вказав в анкеті, що має ізраїльське громадянство. На запитання про іноземне громадянство він спочатку заявив, що «давно його вже немає», а згодом уточнив, що «його і не особливо було», пояснивши це як посвідку на постійне проживання.

Читайте також:

Теги: Олександр Рувін Міністерство юстиції звільнення кадрові зміни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На своїх «послугах» ділки заробляли від 5 до 15 тис. доларів США з одного клієнта
Правоохоронці ліквідували три нові схеми для ухилянтів на заході і півдні України
Сьогодні, 11:28
Зеленський заявив, що обрав «сильну кандидатуру» на посаду військового омбудсмена
Зеленський визначився з кандидатурою на посаду військового омбудсмена
29 грудня, 2024, 21:32
Президент не уточнив, про які кадрові рішення йде мова
Зеленський анонсував важливі кадрові рішення
28 грудня, 2024, 18:30
Головні новини проти ночі 25 грудня
Ворог просунувся на кількох напрямках і запустив десятки ракет по Україні на Різдво: головне за ніч
25 грудня, 2024, 05:59
Сім об’єктів міського підпорядкування отримали нові назви в порядку дерусифікації та декомунізації
Без Блока, Пушкіна й Крилова: у Києві ще 12 вулиць і скверів отримали нові назви
12 грудня, 2024, 18:25
Андрій Сергієнко особисто знищів близько сотні окупантів
Немобілізований у 18. Історія Героя України Андрія Сергієнка
11 грудня, 2024, 19:58
Час правління Башара Асада завершився
Нищівний удар по Путіну
8 грудня, 2024, 13:10
Опозиція вимагає негайного звільнення політичних вʼязнів, затриманих на протестах, та припинення усіх справ проти них
У Грузії опозиція висунула вимоги засновнику правлячої партії Іванішвілі
5 грудня, 2024, 20:01
Верховна Рада сьогодні достроково припинила повноваження депутатки Шкрум
Екснардепка Шкрум отримала посаду в уряді
3 грудня, 2024, 19:34

Події в Україні

Мін’юст не продовжив контракт одіозному Рувіну: призначено нового очільника КНДІСЕ
Мін’юст не продовжив контракт одіозному Рувіну: призначено нового очільника КНДІСЕ
На Закарпатті зловмисники перевозили ухилянтів до Румунії на підводі під купою сміття
На Закарпатті зловмисники перевозили ухилянтів до Румунії на підводі під купою сміття
Міноборони України скоротило терміни підготовки пілотів на F-16
Міноборони України скоротило терміни підготовки пілотів на F-16
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала пів години
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала пів години
Міноборони показало роботу FPV-дронів на оптоволокні
Міноборони показало роботу FPV-дронів на оптоволокні
На в'їзді в Покровськ зруйновано стелу. Військовий і поет Вишебаба забрав літеру для музею
На в'їзді в Покровськ зруйновано стелу. Військовий і поет Вишебаба забрав літеру для музею

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 січня 2025
30K
Ціль номер один. То куди ж цілився російський дрон, що впав на Банковій?
19K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Водохреще 2025: історія, правильна дата, традиції та заборони
13K
Справа про погрози президенту. Зʼявився вердикт Федині і Звіробій

Новини

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua