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Правоохоронці ліквідували три нові схеми для ухилянтів на заході і півдні України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Правоохоронці ліквідували три нові схеми для ухилянтів на заході і півдні України
На своїх «послугах» ділки заробляли від 5 до 15 тис. доларів США з одного клієнта
фото: СБУ

Ділки продавали фіктивні меддовідки про інвалідність або переправляли ухилянтів за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації, які діяли на заході та півдні України. За результатами комплексних заходів затримано шістьох організаторів оборудок. Про це повідомляє пресцентр СБУ

Повідомляється. що ділки продавали фіктивні меддовідки про інвалідність або переправляли ухилянтів за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких «послуг» становила від 5 до 15 тис. доларів США з одного клієнта.

Так, на Закарпатті затримано двох місцевих жителів, які намагалися вивезти ухилянта, заховавши його серед будівельного сміття. Для маскування «клієнта» ділки розмістили його на дні підводи, яку запрягли кіньми.

В Одеській області затримано ще одних організаторів «ухилянтських схем». Ними виявилися три мешканці Подільського району віком від 21 до 25 років, які пішки виводили військовозобов’язаних за кордон через так звану «зеленку».

На Буковині підозру отримав місцевий лікар, який після звільнення з медустанови продавав ухилянтам фіктивні меддовідки про наявність другої групи інвалідності.

Для реалізації оборудки він використовував особисті зв’язки у МСЕК.

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На своїх «послугах» ділки заробляли від 5 до 15 тис. доларів США з одного клієнта
фото: СБУ

За викритими фактами організаторам оборудок повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України з наданням порад, вказівок, вчинена за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаної з вимаганням такої вигоди).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, найбільше спроб нелегального перетину кордону з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано на ділянках з Румунією та Молдовою. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Найбільше спроб перетнути нелегально кордон зафіксовано поза межами пунктів пропуску, однак такі випадки трапляються і на ПП. Мова йде про випадки, коли громадяни намагаються надати або ж підробні документи, або сфальшувати умови свого виїзду.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади. Він створив схеми поборів з бійців, що ухилялися від служби.  За даними слідства, з січня 2024 року заступник командира організував механізм отримання грошей від військовослужбовців, які не бажали проходити службу. За половину суми зарплати такі особи могли не з’являтися на службу. При цьому, деяким з них періодично навіть оформлювали бойові виплати.

До слова, Ріко та Фартовий – пілоти FPV-дронів батальйону безпілотних систем 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Вони вже мають бойові виходи і паралельно продовжують навчатися та відточувати майстерність. Однак іще влітку чоловіки намагалися втекти з України. Бригада розповідає їхню історію на своєму YouTube-каналі.

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Теги: СБУ лікар сміття Одещина поліція кордон звільнення ухилянти

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