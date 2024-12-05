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У Грузії опозиція висунула вимоги засновнику правлячої партії Іванішвілі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Грузії опозиція висунула вимоги засновнику правлячої партії Іванішвілі
Опозиція вимагає негайного звільнення політичних вʼязнів, затриманих на протестах, та припинення усіх справ проти них
фото: Эхо Кавказа

Опозиція наполягає на призначенні нових парламентських виборів, що проводитимуться новим незалежним органом

У Грузії чотири опозиційні обʼєднання, які за підсумками виборів 26 жовтня потрапили до парламенту, спільно звернулися до засновника й почесного голови правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі з вимогами, які мають «сприяти виходу держави із кризи». Про це інформує «Эхо Кавказа».

Зазначено, що обʼєднання не визнають легітимність парламенту та звернулися до Іванішвілі з вимогами, які, на їхню думку, потрібно виконати для виходу Грузії із кризи.

Опозиція вимагає негайного звільнення політичних вʼязнів, затриманих на протестах, та припинення усіх справ проти них. Також вона наполягає на призначенні нових парламентських виборів, що проводитимуться новим незалежним органом, та вимагає забезпечити політичну нейтральність правоохоронців.

«Перемога Грузії, нашої свободи, неминуча!» - додала опозиція у своїй заяві.  

Нагадаємо, у Грузії вже тиждень відбуваються протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці. Так, 4 грудня грузини знову вийшли на масштабну ходу у Тбілісі, аби виразити протест.

Грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Раніше Зеленський заявив, що Україна готує юридичну реакцію на придушення протестів у Грузії та працює партнерами щодо конкретних дій. Держсекретар США Ентоні Блінкен також не виключив запровадження додаткових санкцій у зв'язку з діями грузинської влади щодо протестувальників.

До слова, у Тбілісі акція протесту у ніч проти 5 грудня вперше пройшла без сутичок із поліцією і розгону демонстрантів.

Теги: партії опозиція звільнення перемога Грузія

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