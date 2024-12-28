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Зеленський анонсував важливі кадрові рішення

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський анонсував важливі кадрові рішення
Президент не уточнив, про які кадрові рішення йде мова
фото: Офіс президента

Президент повідомив, що в суботу спілкувався з прем'єром Денисом Шмигалем і з міністром енергетики Германом Галущенком

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку важливих кадрових рішень найближчим часом. Про це він сказав у вечірньому зверненні 28 грудня. «Ми готуємо кілька важливих кадрових рішень. Укази вже незабаром. Я хочу подякувати всім, хто допомагає!», – сказав Зеленський.

Президент не уточнив, про які кадрові рішення йде мова.

Він також повідомив, що в суботу спілкувався з прем'єром Денисом Шмигалем і з міністром енергетики Германом Галущенком, зокрема, заслухав деталі щодо імпорту електрики з Євросоюзу в Україну через Словаччину, що становить близько 19% у загальному обсязі.

«Я доручив нашим урядовцям робити разом з Єврокомісією, разом з усіма нашими партнерами у Європі все, щоб зберегти стабільність обʼєднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил. Що б там Путін не сказав Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильніше, ніж звʼязки того чи іншого персонажа з Москвою», – заявив президент.

Раніше уряд підтримав рішення президента України Володимира Зеленського щодо звільнення керівника Київської обласної військової адмінстрації Руслана Кравченка та глави Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив звільнити з посади голови Українського інституту національної пам’яті Антона Дробовича.

Також Кабінет міністрів звільнив заступницю голови Національної служби здоров'я України Ірину Надашкевич.

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Теги: путін Володимир Зеленський президент звільнення правила

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