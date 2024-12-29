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Зеленський визначився з кандидатурою на посаду військового омбудсмена

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський визначився з кандидатурою на посаду військового омбудсмена
Зеленський заявив, що обрав «сильну кандидатуру» на посаду військового омбудсмена
фото: Офіс президента

Створення інституції військового омбудсмена було об'єктивною потребою

Президент Володимир Зеленський заявив, що обрав «сильну кандидатуру» на посаду військового омбудсмена, відповідний указ буде опубліковано в понеділок 30 грудня. Про це він сказав у вечірньому зверненні 29 грудня.

«Зараз підготовлене перше рішення – указ про призначення уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Щоб розпочати цю роботу й підготувати запуск інституції омбудсмена. Я обрав кандидатуру – сильну кандидатуру. Указ буде опублікований завтра.

Разом із новим уповноваженим, із правозахисною спільнотою та Міністерством оборони погодимо відповідний законопроєкт про військового омбудсмена, а також відповідні системні основи його діяльності: повноваження, фінанси та все інше. Я прошу Верховну Раду та уряд своєчасно підтримати новації, які будуть запропоновані. Маємо вже незабаром дати старт роботі військового омбудсмена», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що створення інституції військового омбудсмена було запитом військових і об'єктивною потребою.

«Потрібна така людина, яка здатна буде захищати права наших воїнів, і така системна спроможність, щоб омбудсмен разом із Міністерством оборони, з усіма іншими, хто необхідний, міг справді впливати на ситуацію та реально допомагати воїнам, рідним наших воїнів. Ми обговорювали створення такої інституції з міністром оборони України, із військовим командуванням, також із представниками громадянського суспільства – багато було поглядів», – розповів глава держави.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про підготовку важливих кадрових рішень найближчим часом.

Крім того, уряд підтримав рішення президента України Володимира Зеленського щодо звільнення керівника Київської обласної військової адмінстрації Руслана Кравченка та глави Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив звільнити з посади голови Українського інституту національної пам’яті Антона Дробовича.

Також Кабінет міністрів звільнив заступницю голови Національної служби здоров'я України Ірину Надашкевич.

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Теги: законопроєкт звільнення президент фінанси Володимир Зеленський

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