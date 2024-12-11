Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Немобілізований у 18. Історія Героя України Андрія Сергієнка

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Андрій Сергієнко особисто знищів близько сотні окупантів
фото: Instagram Андрія Сергієнка

«Сьогодні солдат Третьої штурмової Андрій Сергієнко з позивним «2.0» удостоєний найвищого звання Героя України»

Історія Героя. Хлопець із села, сирота, майбутній будівельник, воїн у 18, ветеран на протезах і Герой у свої 20...

На початку великої війни Андрій Сергієнко відразу опинився в окупації на Чернігівщині, звідки родом. Після звільнення хлопець, намагався потрапити до війська.

Прийшов до ТЦК, але йому 18-річному відмовили. Спроб не припинив і у квітні 2023-го таки потрапив до Третьої штурмової, вивчився на стрільця-снайпера.

Сьогодні солдат Третьої штурмової Андрій Сергієнко з позивним «2.0» удостоєний найвищого звання Героя України. Нагороду отримав за знищення сотні окупантів. Підрахувати цю кількість вдалося завдяки зйомці відеокамери, закріпленій на амуніції під час штурмів.

На одному з таких відео дружина окупанта розпізнала свого чоловіка, потім знайшла Сергієнка у соцмережах і написати повідомлення з… вибаченнями.

Розмова за посиланням на «Главком».

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія звання героя солдат звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія назвала кількість мешканців Донбасу, які пройшли фільтраційні центри
Росія назвала кількість мешканців Донбасу, які пройшли фільтраційні центри
14 листопада, 08:09
Так звана російська карта розподілу України
Росія підготувала план розподілу України – ЗМІ
20 листопада, 17:18
Останніми днями Німеччина поставила в Україну артилерійські гаубиці, танки та БМП Marder
Німеччина анонсувала передачу Україні двох систем ППО Iris-T до Різдва
26 листопада, 01:18
Зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу, виникли пожежі
Атака РФ на енергетику України: МАГАТЕ зробило заяву
17 листопада, 15:05
Путін може застосувати ядерну зброю в одному випадку – у разі загрози сьогоднішньому російському режиму
Путін може застосувати ядерну зброю лише за однієї умови – Клімкін
23 листопада, 18:30
У РФ затримують тих, хто визнаний непридатним до служби або має діагноз, що виключає призов до армії
У Москві почалися масові облави на призовників
1 грудня, 01:03
За вказівкою ФСБ агент спочатку адміністрував існуючі, а потім створив мережу нових Телеграм-каналів
У ластах намагався перепливти Дніпро. Затримано ексчиновника, завербованого ФСБ
5 грудня, 10:21
Лише один росіянин з цієї фотографії залишився живим після відряджень до Сирії
Втрати Росії у Сирії за дев'ять років: встановлено прізвища окупантів
9 грудня, 18:33
Росія продовжить терористичні удари по території України
Росія накопичила ракети для нового удару по Україні – РНБО
8 грудня, 21:23

Микола Підвезяний

Немобілізований у 18. Історія Героя України Андрія Сергієнка
Немобілізований у 18. Історія Героя України Андрія Сергієнка
«Главкому» – 15. Про людей, які роблять спільну справу
«Главкому» – 15. Про людей, які роблять спільну справу
Окупанти з указкою. Хто «перепрошиває» українських дітей
Окупанти з указкою. Хто «перепрошиває» українських дітей
Генерал, який грає в шахи з головнокомандувачем Сирським
Генерал, який грає в шахи з головнокомандувачем Сирським
Викривач корупціонерів Мустафа Найєм. Історія з однією загадкою
Викривач корупціонерів Мустафа Найєм. Історія з однією загадкою
Великий бізнес у малих столичних парках і скверах
Великий бізнес у малих столичних парках і скверах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Путін не дозволив сирійським найманцям з окупованих територій допомогти втримати режим Асада – Центр нацспротиву
120K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 грудня: ситуація на фронті
62K
«Найбагатший біженець у світі». Скільки грошей Асад вивіз до Росії
62K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
46K
Журналіст Золкін, який три роки «допитує» росіян, розказав як змінилися погрози на його адресу
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 грудня 2024

Новини

Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
Сьогодні, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
Сьогодні, 12:54
Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
Сьогодні, 06:00
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Школа шкіперів» від Сталевого фронту підготувала перші 50 випускників
Вчора, 14:40
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua