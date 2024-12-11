Немобілізований у 18. Історія Героя України Андрія Сергієнка

«Сьогодні солдат Третьої штурмової Андрій Сергієнко з позивним «2.0» удостоєний найвищого звання Героя України»

Історія Героя. Хлопець із села, сирота, майбутній будівельник, воїн у 18, ветеран на протезах і Герой у свої 20...

На початку великої війни Андрій Сергієнко відразу опинився в окупації на Чернігівщині, звідки родом. Після звільнення хлопець, намагався потрапити до війська.

Прийшов до ТЦК, але йому 18-річному відмовили. Спроб не припинив і у квітні 2023-го таки потрапив до Третьої штурмової, вивчився на стрільця-снайпера.

Сьогодні солдат Третьої штурмової Андрій Сергієнко з позивним «2.0» удостоєний найвищого звання Героя України. Нагороду отримав за знищення сотні окупантів. Підрахувати цю кількість вдалося завдяки зйомці відеокамери, закріпленій на амуніції під час штурмів.

На одному з таких відео дружина окупанта розпізнала свого чоловіка, потім знайшла Сергієнка у соцмережах і написати повідомлення з… вибаченнями.

Розмова за посиланням на «Главком».