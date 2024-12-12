Без Блока, Пушкіна й Крилова: у Києві ще 12 вулиць і скверів отримали нові назви

Володимир Бондаренко: Цей крок спрямований на звільнення столиці від спадщини радянського та імперського минулого

У Києві перейменували ще 12 об’єктів міського підпорядкування: сім із них отримали нові назви в порядку дерусифікації та декомунізації, ще п’ять – на загальних підставах. Відповідні рішення були схвалені 12 грудня на пленарному засіданні Київради більшістю депутатів, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, «цей крок спрямований на звільнення столиці від спадщини радянського та імперського минулого».

За його словами, «довгий час країна-агресор нав’язувала Україні чужі ідеологічні символи, які деформували нашу національну свідомість. Зараз разом із киянами ми працюємо над відновленням справедливості та звільненням міста від назв, пов’язаних із російським минулим».

«Столиця має залишитися простором нашої історії та культури, без згадки про радянські та імперські наративи. Натомість міські об’єкти отримують назви на честь видатних діячів України та захисників, які боролися за нашу незалежність», – наголосив Бондаренко.

За даними КМДА, назви змінили наступні міські об’єкти:

Солом’янський район:

вулиця Пржевальського – вулиця Андрія Норова;

скверу в межах вулиць Солом’янської, Григорія Кочура та Андрія Головка присвоєно ім’я Андрія Жованика.

Шевченківський район:

вулиця Лермонтовська – вулиця Володимира Турця.

Деснянський район:

вулиця Ушицька – вулиця Дмитра Захарчука;

вулиця Електротехнічна – вулиця Героїв Енергетиків;

вулиця Пушкіна – вулиця Соні Делоне.

Дарницький район:

вулиця Крилова – вулиця Наталії Кобринської;

парк «Таращанець» – парк «Кримський».

Подільський район:

скверу на вулиці Мостицькій присвоєно ім’я Сергія Васильчука.

Святошинський район:

вулиця Мельниченка – вулиця Тараса Бульби-Боровця;

вулиця Олександра Блока – вулиця Майка Йогансена.

Голосіївський район:

провулку, що пролягає між вулицею Васильківською та вулицею Юлії Здановської, присвоєно ім’я Любомира Бордуна.

Нагадаємо, у вересні у Києві змінили назви ще 13 міських об’єктів. Вісім із них були перейменовані у процесі дерусифікації та декомунізації, п’ять – на загальних підставах. Такі рішення підтримала сьогодні, 19 вересня, на пленарному засіданні Київради більшість депутатів

Раніше повідомлялося, що у Печерському районі столиці може з'явитися вулиця на честь видатного українського актора театру і кіно Богдана Ступки. Як зазначається, вулицю російського театрального режисера Костянтина Станіславського у Печерському районі столиці планується перейменувати на честь актора Богдана Ступки. Саме на цій вулиці жив актор. Вона веде прямо до театру, де понад 30 років працював Богдан Сильвестрович.

До слова, у Києві тимчасово призупинено прийом заяв на перейменування вулиць на честь полеглих військових, аби уникнути ситуацій, коли на перейменування однієї вулиці претендують кілька родин загиблих бійців. Депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха повідомила, що наразі Київ переосмислює і шукає нові рішення з меморіалізації російсько-української війни.