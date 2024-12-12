Головна Київ Новини
search button user button menu button

Без Блока, Пушкіна й Крилова: у Києві ще 12 вулиць і скверів отримали нові назви

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Без Блока, Пушкіна й Крилова: у Києві ще 12 вулиць і скверів отримали нові назви
Сім об’єктів міського підпорядкування отримали нові назви в порядку дерусифікації та декомунізації
фото: КМДА

Володимир Бондаренко: Цей крок спрямований на звільнення столиці від спадщини радянського та імперського минулого

У Києві перейменували ще 12 об’єктів міського підпорядкування: сім із них отримали нові назви в порядку дерусифікації та декомунізації, ще п’ять – на загальних підставах. Відповідні рішення були схвалені 12 грудня на пленарному засіданні Київради більшістю депутатів, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, «цей крок спрямований на звільнення столиці від спадщини радянського та імперського минулого».

За його словами, «довгий час країна-агресор нав’язувала Україні чужі ідеологічні символи, які деформували нашу національну свідомість. Зараз разом із киянами ми працюємо над відновленням справедливості та звільненням міста від назв, пов’язаних із російським минулим».

«Столиця має залишитися простором нашої історії та культури, без згадки про радянські та імперські наративи. Натомість міські об’єкти отримують назви на честь видатних діячів України та захисників, які боролися за нашу незалежність», – наголосив Бондаренко.

За даними КМДА, назви змінили наступні міські об’єкти:

Солом’янський район:

  • вулиця Пржевальського – вулиця Андрія Норова;
  • скверу в межах вулиць Солом’янської, Григорія Кочура та Андрія Головка присвоєно ім’я Андрія Жованика.

Шевченківський район:

  • вулиця Лермонтовська – вулиця Володимира Турця.

Деснянський район:

  • вулиця Ушицька – вулиця Дмитра Захарчука;
  • вулиця Електротехнічна – вулиця Героїв Енергетиків;
  • вулиця Пушкіна – вулиця Соні Делоне.

Дарницький район:

  • вулиця Крилова – вулиця Наталії Кобринської;
  • парк «Таращанець» – парк «Кримський».

Подільський район:

  • скверу на вулиці Мостицькій присвоєно ім’я Сергія Васильчука.

Святошинський район:

  • вулиця Мельниченка – вулиця Тараса Бульби-Боровця;
  • вулиця Олександра Блока – вулиця Майка Йогансена.

Голосіївський район:

  • провулку, що пролягає між вулицею Васильківською та вулицею Юлії Здановської, присвоєно ім’я Любомира Бордуна.

Нагадаємо, у вересні у Києві змінили назви ще 13 міських об’єктів. Вісім із них були перейменовані у процесі дерусифікації та декомунізації, п’ять – на загальних підставах. Такі рішення підтримала сьогодні, 19 вересня, на пленарному засіданні Київради більшість депутатів

Раніше повідомлялося, що у Печерському районі столиці може з'явитися  вулиця на честь  видатного українського актора театру і кіно Богдана Ступки. Як зазначається, вулицю російського театрального режисера Костянтина Станіславського у Печерському районі столиці планується  перейменувати на честь актора Богдана Ступки. Саме на цій вулиці жив актор. Вона веде прямо до театру, де понад 30 років працював Богдан Сильвестрович.

До слова, у Києві тимчасово призупинено прийом заяв на перейменування вулиць на честь полеглих військових, аби уникнути ситуацій, коли на перейменування однієї вулиці претендують кілька родин загиблих бійців. Депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха повідомила, що наразі Київ переосмислює і шукає нові рішення з меморіалізації російсько-української війни. 

Читайте також:

Теги: Київ незалежність вулиця столиця звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві суд виніс вирок жінці, яка викинула з вікна восьмого поверху свого кота
У Києві суд виніс вирок жінці, яка викинула з вікна восьмого поверху свого кота
23 листопада, 00:36
У Києві чутно звуки вибухів, працює ППО
У Києві чутно звуки вибухів, працює ППО
24 листопада, 05:51
Вночі збройні сили Росії в черговий раз атакували столицю України безпілотними літальними апаратами
Вночі над Києвом ППО знищила понад десяток безпілотників – КМВА
24 листопада, 07:35
Станом на кінець 2023 року в активах НАНУ перебувало 6893 об’єкти нерухомості
Національна академія наук передала приватним забудовникам 116 га державної землі – аудит
14 листопада, 11:13
1000 свічок на тисячний день війни: у Києві та Ірпені пройшла масштабна акція
1000 свічок на тисячний день війни: у Києві та Ірпені пройшла масштабна акція
19 листопада, 22:05
Серед новонароджених – 933 двійні та сім трієнь
Стало відомо, скільки немовлят народилося у столиці за 1000 днів війни
20 листопада, 15:50
Мер Києва закликав не спекулювати на темі допомоги і підкреслив, що Київ найбільше допомагає військовим
На підтримку військових у цьому році Київ виділив 10 млрд грн, у наступному цифра зросте – Кличко
29 листопада, 20:22
Смертельна ДТП на Дніпровській набережній. Київ, 7 грудня 2024 року
Смертельна ДТП у столиці: п'яний водій збив жінку й втік з місця події
7 грудня, 21:22
Повітряні сили повідомляли про загрозу атаки ударних дронів
Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала годину
8 грудня, 01:02

Новини

У Києві з'явився провулок на честь загиблого військовослужбовця Бордуна
У Києві з'явився провулок на честь загиблого військовослужбовця Бордуна
Без Блока, Пушкіна й Крилова: у Києві ще 12 вулиць і скверів отримали нові назви
Без Блока, Пушкіна й Крилова: у Києві ще 12 вулиць і скверів отримали нові назви
Міністерка розвитку Німеччини прибула до Києва
Міністерка розвитку Німеччини прибула до Києва
Будівництво колумбарію на Лісовому кладовищі: ексдиректор компанії отримав підозру
Будівництво колумбарію на Лісовому кладовищі: ексдиректор компанії отримав підозру
У Києві в житловому будинку вибухнув газовий балон
У Києві в житловому будинку вибухнув газовий балон
Президент звільнив чиновника, який отримав догану після скандалу з укриттями у Києві
Президент звільнив чиновника, який отримав догану після скандалу з укриттями у Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 грудня: ситуація на фронті
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 грудня 2024
21K
Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України
19K
«Ображений хлопчик». Пресофіцерка 47 ОМБр відреагувала на заяву Маркуса про конфлікт із Шаламагою
15K
З ким спілкувалася Крупа і що знайдено в її айфоні? Деталі скандального розслідування
12K
Змова найбільших банків. До чого готуватися українцям

Новини

Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Сьогодні, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Сьогодні, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
Вчора, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
Вчора, 12:54

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua