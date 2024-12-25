Ворог просунувся на кількох напрямках і запустив десятки ракет по Україні на Різдво: головне за ніч

Ворог просунувся поблизу Покровська, Торецька, Вугледара, Великої Новосілки та на Курщині, з аеродрому Оленья злетіло кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95, Трамп пообіцяв доручити Мін'юсту домагатися застосування смертної кари у США. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 25 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Ворог просунувся поблизу Покровська, Торецька, Вугледара, Великої Новосілки та на Курщині – карти ISW

Російські війська просунулися поблизу Покровська, Торецька, Вугледара, Великої Новосілки та Курської області. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська просунулися в межах українського виступу в Курській області. Геолокаційні кадри показують, як російські війська проводять механізований штурм на захід від Малої Локні (на північ від Суджі), що свідчить про те, що російські війська нещодавно просувався по трасі 38Н-449 на захід від населеного пункту. Пов’язаний з Кремлем російський мілблогер стверджував, що російські бронетехнічні штурмові групи просунулися по дорозі на південний схід від Кореневого біля Новоіванівки в напрямку Вікторівки та Малої Локні, захопили невстановлену територію біля лісу в околицях Кругленького (на південний схід від Кореневого) і увійшли до Черкаської Конопельки ( на південний схід від Суджі). Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися до 1,2 км на південний схід від Кореневого в районі Миколаєво-Дар‘їно і Леонідово, на північний схід від Суджі і на південь від Суджі в районі Куриловки. Однак ISW не знайшло підтвердження цьому. Російські мілблогери стверджували, що українські сили проводили механізовані контратаки в Суджанському районі. Військовослужбовець українського батальйону, що діє в Курській області, повідомив, що російське командування вводить кілька дивізій елітних підрозділів і використовує всю наявну зброю для підтримки високого темпу наступу в цьому районі. Українські джерела повідомили, що північнокорейські солдати продовжують зазнавати втрат у Курській області та що російські війська переміщують тіла мертвих північнокорейців у тил, щоб приховати участь північнокорейських солдатів в операціях у Курській області.

З аеродрому Оленья злетіло кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95

У ніч на 25 грудня з російського аеродрому злетіли літаки, які можуть здійснити пуски крилатих ракет по території України.

«Зафіксовано зліт групи Ту-95мс з аеродрому Оленья (Мурманська обл., РФ). Курс – південний», – йдеться у повідомленні.

Водночас військові закликали українців слідкувати за подальшими повідомленнями та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Згодом, під час масштабної повітряної тривоги о 05:31 ворог запустив десятки ракет по Україні.

Трамп пообіцяв доручити Мін'юсту домагатися застосування смертної кари у США

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що його Міністерство юстиції домагатиметься застосування смертної кари проти «убивць і монстрів». Про це він написав у вівторок у своїй соціальній мережі Truth Social.

«Одразу після моєї інавгурації я доручу Міністерству юстиції рішуче домагатися смертної кари, щоби захистити американські сім’ї та дітей від ґвалтівників, убивць і монстрів», - заявив Трамп.

Він також заявив, що Америка «знову стане країною закону та порядку».

У Сирії спалахнули протести через спалення різдвяної ялинки

У місті Сукайлабія, розташованому неподалеку від Хами в центральній Сирії, невідомі підпалили головну різдвяну ялинку. Через це спалахнули протести з закликами до влади захистити нацменшини в країні.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як палає різдвяна ялинка на головній площі міста Сукайлабії, що у центральній Сирії, де більшість населення християни.

24 грудня на вулиці вийшло багато протестувальників, які виступали проти підпалу, в тому числі в деяких районах столиці Дамаска. Вони також скандували проти іноземних бойовиків у країні. У районі Баб Тума в Дамаску протестувальники несли хрест і сирійські прапори, додає видання.

«Якщо нам не дозволять жити по-християнськи в нашій країні, як ми звикли, то нам тут більше не місце», – сказав один з демонстрантів.

Повстанське угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ), яке повалило режим президента Башара Асада, і нині править країною, заявили, що іноземні бойовики були затримані через інцидент.

Його представники також пообіцяли захищати права й свободи релігійних і етнічних нацменшин в Сирії, також запевнили натовп, який зібрався в Сукайлабії, що ялинка буде відновлена до ранку.

Велика Британія відмовила у прихистку дружині Башара Асада

Велика Британія відмовилася прийняти дружину Башара Асада, незважаючи на наявність у неї громадянства Сполученого Королівства.

ЗМІ раніше повідомляли, що Асма Асад подала на розлучення після 24 років шлюбу. Нібито вона розчарована життям у Росії та хоче виїхати до Лондона, де народилася.

«В останні дні я чув, що Асма Асад може спробувати потрапити до нашої країни, і хочу наголосити, що вона перебуває під санкціями і не є бажаною особою у Сполученому Королівстві» , – заявив глава МЗС Британії Девід Леммі.

Оскільки Асма має два громадянства, її британське громадянство може бути анульоване. Однак прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що на даний момент надто рано говорити про позбавлення її британського громадянства. «Ми знаходимося на надто ранній стадії, щоб ухвалювати рішення», – зазначив Стармер.