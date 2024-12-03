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Екснардепка Шкрум отримала посаду в уряді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Екснардепка Шкрум отримала посаду в уряді
Верховна Рада сьогодні достроково припинила повноваження депутатки Шкрум
фото з відкритих джерел

Альона Шкрум посіла місце першої заступниці міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби

Уряд провів кадрові зміни, призначивши на посаду першої заступниці міністра розвитку громад та територій Альону Шкрум. Сьогодні Верховна Рада достроково припинила її депутатські повноваження від фракції «Батьківщина». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Варто зазначити, що «Главком» перший повідомив про те, що у нового віцепрем’єра – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби найближчим часом має з’явитися новий заступник. На цю посаду розглядалася кандидатура не когось з представників провладної політичної сили чи з давніх знайомих міністра за минулими місцями роботи, як це було при призначенні інших його заступників. Вибір Кулеби впав на депутатку від фракції «Батьківщина» Альону Шкрум.

Співрозмовники «Главкома» в уряді запевняли, що призначення Шкрум ніяк не пов’язані з якимись зобов’язаннями перед Юлією Тимошенко, яка не втомлюється натякати на необхідність створення нової коаліції та «уряду національної єдності».

Шкрум на посаді заступника може бути цінним кадром з огляду на її досвід роботи в профільному комітеті та підготовки закону про держслужбу. У неї хороша західна освіта і вона вільно почуває себе у міжнародній тематиці. Про особливі відносини нардепки від «Батьківщини» з керівництвом країни говорить той факт, що вона була учасницею Конгресу місцевих та регіональних рад при президентові, на засідання якого з політиків переважно збираються представники влади. Виконавчим секретарем Президії конгресу ще з часів своєї роботи в Офісі президента є Олексій Кулеба.

Як повідомляв «Главком», особисту заяву про припинення депутатських повноважень Альона Шкрум подала 29 грудня. Сама Альона Шкрум 27 листопада відзначала десять років роботи у парламенті.

Шкрум вперше потрапила до списку «Батьківщини» на виборах 2014 року на п’ятому місці. Вона була випускницею освітньої програми «Всесвітні студії», яка надавала талановитій українській молоді гранти на навчання у кращих світових університетах. Проєкт патронував Фонд Віктора Пінчука, тож появу молодих прогресивних облич у команді Юлії Тимошенко пов’язували не тільки з її бажанням оновити «стару гвардію», а й з певними зобов’язаннями перед одним зі спонсорів.

Шкрум у першу свою депутатську каденцію відзначилася тим, що була одним з головних двигунів реформи державного управління. На виборах-2019 нардепка опинилася вже на 22 місці у списку.

У липні 2023-го нардепка опинилася в центрі скандалу, який поставив питання щодо її подальшого перебування в команді Юлії Тимошенко. Шкрум стала єдиною з фракції «Батьківщина», хто проголосував за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Це явно не був варіант з «вільним голосуванням», ця тема була важливою особисто для Тимошенко, яка цю ідею нищівно критикувала та навіть вимагала винести питання канабісу на референдум.

Після відвертого демаршу Шкрум проти рідної фракції деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що Тимошенко вимагає від соратниці скласти депутатський мандат. Начебто Тимошенко поставила завдання своїй «правій руці» Сергію Власенку виключити Шкрум з усіх міжнародних делегацій і скасувати всі її міжнародні відрядження, в які вона їздить як представник фракції. Утім ця інформація не отримала підтвердження на практиці.

Згодом стало відомо, що Верховна Рада достроково припинила повноваження депутатки від фракції «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Альони Шкрум.

До слова, замість Альони Шкрум до фракції ВО «Батьківщина» у Раді потрапить новий обранець. Ним стане 42-річний хмельничанин, голова фермерського господарства «Агролайн-Поділля» Богдан Лукашук.

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Теги: Кабмін депутат кадрові зміни уряд Олексій Кулеба

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