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Мінлива хмарність та без суттєвих опадів: прогноз погоди на 29 квітня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Мінлива хмарність та без суттєвих опадів: прогноз погоди на 29 квітня
Прогноз погоди на 29 квітня
фото: glavcom.ua

У двох областях синоптики прогнозують дощі

У вівторок, 29 квітня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду, без опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

В Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на Чернігівщині та Сумщині вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

З 29 квітня по 1 травня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки у столиці та на Київщині

Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Температура вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, у східних областях і в повітрі 0-3°; температура вдень 16-21° тепла, на сході та південному сході країни 12-17°.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Мінлива хмарність та без суттєвих опадів: прогноз погоди на 29 квітня фото 1

На Київщині та в столиці очікується мінлива хмарність. Без суттєвих опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту по області заморозки 0-5°; вдень 16-21° тепла. У Києві вночі 3-5° тепла, вдень 18-20°.

Нагадаємо, Департамент культури анонсував щотижневий дайджест мистецьких подій із 28 квітня до 4 травня. Зокрема, цього тижня у столиці відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек.

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Теги: прогноз погоди погода

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