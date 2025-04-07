В Україні подекуди дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 7 квітня

У Києві вночі з 7 до 11 квітня будуть заморозки в повітрі від 0 до -2 градусів

У понеділок, 7 квітня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. Очікуються дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

На сході, південному сході країни невеликий, вдень місцями помірний дощ, температура вночі 3-8° тепла (в Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях на грунті, місцями і в повітрі заморозки 0-3°), вдень 6-11° тепла.

На решті території невеликий сніг, лише на Одещині, Миколаївщині, вдень і на крайньому заході країни без опадів; температура вдень 1-4° тепла.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північних, західних та Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура по області заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-4° тепла; в Києві заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 1-3° тепла.

В Укргідрометцентрі попередити, що у Києві вночі з 7 до 11 квітня будуть заморозки в повітрі від 0 до -2 градусів (І рівень небезпечності, жовтий). Водночас у Київській області в цей період заморозки становитимуть від 0 до -5 градусів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

В Україні прогнозують погіршення погодних умов цієї ночі і в найближчі дні. Водіям та пішоходам слід бути обережними на дорогах. В Україні прогнозується відчутне зниження температури. Воно може протриматися до 9 квітня.

«Це зниження, яке очікуємо на вихідних, до 9 квітня, скоріше за все, протримається, такі невисокі температурні показники. І вже певне зрушення у більш весняні температури буде після 9 квітня», – сказала речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.