Квітень дивує: четвертий день поспіль Україну засипає снігом (фото)

У місті Бар на Вінниччині ожеледь паралізувала дороги

Сьогодні, 9 квітня, частину України накрили снігопади. Зокрема, у Вінницькій області мешканці прокинулися у справжній зимовій казці – вулиці, дахи та дерева встигли вкритися снігом. Про це повідомляє «Главком».

Сніг засипає країну вже з 6 квітня, і з кожним днем його стає дедалі більше.

Місцеві пабліки повідомляють, що у місті Бар на Вінниччині ожеледь паралізувала дороги.

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Вінниччину засипало снігом фото: соцмережі, glavcom.ua

Вінницький обласний центр з гідрометеорології зауважує, що в області зранку сильні заморозки. Також синоптики попереджають, що водіям варто бути обережними на слизьких дорогах, а садівникам – подбати про захист рослин.

Нагадаємо, у квітні в Україну повернулася зима. Низку областей, зокрема Київську, Вінницьку, Львівську та Хмельницьку, засипало снігом.

Також 8 квітня в Чернігівській області випав сніг, чим здивував місцевих жителів. Синоптики зазначають, що з 13 квітня температура повітря вдень прогріється до +12º С і підвищуватиметься. Вже 17 квітня прогнозують до +20º С вдень, і до +13º С вночі.

Як повідомлялося, в Україні різке похолодання: температура впала з 19 градусів тепла до мінусових значень. Як наслідок – під загрозою замерзання опинилися фруктові дерева, картопля, цибуля, які вже встигли висадити аграрії, посіви зернових. В інтерв’ю «Главкому» начальник відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко пояснила причини нинішнього різкого похолодання та назвала найвразливіші культури: ті, які підмерзнуть, але виживуть, і ті, що слід терміново пересіювати.