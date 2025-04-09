Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Квітень дивує: четвертий день поспіль Україну засипає снігом (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Квітень дивує: четвертий день поспіль Україну засипає снігом (фото)
У Вінницькій області знову випав сніг
фото: glavcom.ua

У місті Бар на Вінниччині ожеледь паралізувала дороги

Сьогодні, 9 квітня, частину України накрили снігопади. Зокрема, у Вінницькій області мешканці прокинулися у справжній зимовій казці – вулиці, дахи та дерева встигли вкритися снігом. Про це повідомляє «Главком».

Сніг засипає країну вже з 6 квітня, і з кожним днем його стає дедалі більше.

Квітень дивує: четвертий день поспіль Україну засипає снігом (фото) фото 1
фото: glavcom.ua

Місцеві пабліки повідомляють, що у місті Бар на Вінниччині ожеледь паралізувала дороги.

5 фото
На весь екран
Вінниччину засипало снігом
фото: соцмережі, glavcom.ua

Вінницький обласний центр з гідрометеорології зауважує, що в області зранку сильні заморозки. Також синоптики попереджають, що водіям варто бути обережними на слизьких дорогах, а садівникам – подбати про захист рослин.

Нагадаємо, у квітні в Україну повернулася зима. Низку областей, зокрема Київську, Вінницьку, Львівську та Хмельницьку, засипало снігом. 

Також 8 квітня в Чернігівській області випав сніг, чим здивував місцевих жителів. Синоптики зазначають, що з 13 квітня температура повітря вдень прогріється до +12º С і підвищуватиметься. Вже 17 квітня прогнозують до +20º С вдень, і до +13º С вночі.

Як повідомлялося, в Україні різке похолодання: температура впала з 19 градусів тепла до мінусових значень. Як наслідок – під загрозою замерзання опинилися фруктові дерева, картопля, цибуля, які вже встигли висадити аграрії, посіви зернових. В інтерв’ю «Главкому» начальник відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко пояснила причини нинішнього різкого похолодання та назвала найвразливіші культури: ті, які підмерзнуть, але виживуть, і ті, що слід терміново пересіювати.

Читайте також:

Теги: Вінниччина снігопад погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 6 квітня
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 6 квітня
6 квiтня, 06:00
Середньомісячна температура повітря у Києві у березні на 4,9℃ перевищила кліматичну норму
Цьогорічний березень у Києві став найтеплішим за останні 140 років
1 квiтня, 13:47
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні хмарно: погода на 28 березня
28 березня, 06:11
Ввечері у Києві очікується місцями невеликий мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця
Після весняного снігопаду Київ бореться з ожеледицею: 157 одиниць техніки на дорогах
18 березня, 08:41
Прогноз погоди на 18 березня
У деяких регіонах країни очікується мокрий сніг: погода на 18 березня
18 березня, 06:00
У неділю тепла погода залишиться лише на півдні та південному сході України
В Україну повертається зима. Синоптики обіцяють до -6°
14 березня, 13:14
Пацієнт вдарив 63-річного водія «швидкої» скляною пляшкою по голові
На Вінниччині п’яний пацієнт побив медиків та розтрощив «швидку» (фото)
10 березня, 17:39
За багаторічними показниками температура повітря, яка фіксується останніми днями у Києві, відповідає погоді кінця квітня
У Києві за три дні зафіксовано п'ять температурних рекордів
10 березня, 12:07
За словами військового, нині противник майже не використовує під час штурмів бронетехніку
Командир роти Третьої штурмової спрогнозував, як можуть розвиватися події на фронті у 2025 році
9 березня, 20:24

Новини

Квітень дивує: четвертий день поспіль Україну засипає снігом (фото)
Квітень дивує: четвертий день поспіль Україну засипає снігом (фото)
Депутатка із Вінниччини вимагала у дружини загиблого воїна хабар: деталі від СБУ
Депутатка із Вінниччини вимагала у дружини загиблого воїна хабар: деталі від СБУ
Казкова зима у квітні: Україну засипало снігом (фото, відео)
Казкова зима у квітні: Україну засипало снігом (фото, відео)
У Вінниці вчитель вилаяв та вдарив учня під час уроку
У Вінниці вчитель вилаяв та вдарив учня під час уроку
Фігурантка справи про побиття у ТЦК внесла майже мільйон гривень, щоб вийти з-під варти
Фігурантка справи про побиття у ТЦК внесла майже мільйон гривень, щоб вийти з-під варти
На об'їзній дорозі Вінниці ускладнено рух. Поліція звернулася до водіїв
На об'їзній дорозі Вінниці ускладнено рух. Поліція звернулася до водіїв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 квітня: ситуація на фронті
93K
«Не шкода цивільних»: заява військового після удару по Кривому Рогу обурила мережу
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 квітня 2025
42K
Батько ексміністра-втікача хоче повернути в держави майже 50 кг золота
7482
«Свого сина в армію не пущу». Рівненський ТЦК відреагував на скандальну заяву підполковника
6650
Чому російський цар Микола, а не Нікалай? Мовознавиця пояснила правило

Новини

9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
Вчора, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квiтня, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua