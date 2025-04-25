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В Україні очікується мінлива хмарність: погода на 25 квітня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні очікується мінлива хмарність: погода на 25 квітня
У Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза
фото: glavcom.ua

Температура вночі 8-13°, вдень в західних та північних областях 18-23°, на решті території 21-26°

Сьогодні, 25 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у Волинській та Рівненській областях, вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 8-13°, вдень в західних та північних областях 18-23°, на решті території 21-26°.

Прогноз погоди на 25 квітня
Прогноз погоди на 25 квітня
Укргідрометцентр

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

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Теги: Укргідрометцентр погода прогноз погоди

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