В Україні очікується мінлива хмарність: погода на 25 квітня

У Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза

Температура вночі 8-13°, вдень в західних та північних областях 18-23°, на решті території 21-26°

Сьогодні, 25 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у Волинській та Рівненській областях, вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 8-13°, вдень в західних та північних областях 18-23°, на решті території 21-26°.

Прогноз погоди на 25 квітня Укргідрометцентр

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.