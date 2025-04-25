В Україні очікується мінлива хмарність: погода на 25 квітня
Температура вночі 8-13°, вдень в західних та північних областях 18-23°, на решті території 21-26°
Сьогодні, 25 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
Вночі у Волинській та Рівненській областях, вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 8-13°, вдень в західних та північних областях 18-23°, на решті території 21-26°.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
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