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Агрометеоролог оцінила наслідки квітневих заморозків для посівів зернових

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Агрометеоролог оцінила наслідки квітневих заморозків для посівів зернових
Різні культури мають різну морозостійкість і пошкоджуються та гинуть вони також при різних рівнях заморозків
фото: foodgardening.mequoda.com

Тетяна Адаменко: «З практики можу сказати, що коли дуже тепла зима, а в нас вона такою була, то обов’язково у квітні і, не дай боже, ще у травні спостерігаються заморозки»

Від початку квітня Україну охопили заморозки після теплого березня. Якщо подивитися прогноз погоди, то особливо в областях на Заході України впродовж найближчого тижня вони будуть суттєвими: до -5 градусів. Зернові культури такі різкі перепади температури переживають важко. Про це розповідає агрометеорологиня та начальниця відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко в інтерв’ю «Главкому».

«Це (зниження температури, – «Главком») дуже негативно позначиться на сільськогосподарських культурах. Наприклад, для озимої пшениці таке зниження температури у тій фазі розвитку, в якій пшениця перебуває, не є загрозливим. Десь листя підмерзне, але потім відросте. Головне, аби ще колос не сформувався», – каже спеціалістка.

Адаменко додає, що якби була посіяна кукурудза, яка встигла утворити сходи, то вона б загинула. Різні культури мають різну морозостійкість і пошкоджуються та гинуть вони також при різних рівнях заморозків.

«Взагалі, кукурудзу слід сіяти у другій половині квітня. Кожен район, кожна територія має свій період заморозків. Потрібно подивитися на матеріали спостережень нашої метеорологічної мережі, коли відбувається останній заморозок навесні, і звідси порахувати 10-14 днів для того, щоби та культура, яку ти посіяв, утворила сходи. Вже слід орієнтуватися на такі дати», – зазначає Тетяна Адаменко.

Експертка стверджує, що наразі не потрібно дуже ранніх посівів. Бо через те, що зима дуже тепла, що притаманно Україні, то у квітні й можливо травні обов'язково спостерігатимуться заморозки.

Нагадаємо, що «Главком» провів розмову з начальницею відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяною Адаменко, в якому пояснили причини нинішнього різкого похолодання, а також назвали найвразливіші культури: ті, які підмерзнуть, але виживуть, і ті, що слід терміново пересіювати.

Раніше синоптики попередили українців про різке погіршення погоди. За даними Укргідрометцентру, в Україні найближчими днями очікуються заморозки в повітрі, на поверхні, а на дорогах буде ожеледиця.

До слова, синоптикиня Наталка Діденко назвала овочі та фрукти, які витримають різкі квітневі заморозки. Експертка з'ясувала, що найстійкіші до заморозків: щавель, шпинат, кріп, петрушка, морква, селера, цибуля.

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Теги: пшениця овочі фрукти погода

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