Мокрий сніг та ожеледиця: якою буде погода 8 квітня на Київщині

Вночі у Києві та області очікуються заморозки в повітрі

Завтра, 8 квітня, у Києві та на території Київської області очікується хмарна погода з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень можливий невеликий мокрий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

На дорогах Київщини варто бути обережними – місцями можлива ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Вночі по області заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-4° тепла. У Києві заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 1-3° тепла.

«Укргідрометцентр» нагадує, що наразі діє попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні. Погодні умови можуть призвести до пошкодження ранньоквітучих дерев і рослин

Нагадаємо, у квітні в Україну повернулася зима. Низку областей, зокрема Київську, Вінницьку, Львівську та Хмельницьку, засипало снігом. У Хмельницькому снігом вкрито все – дороги, дахи та дерева опинилися під білою ковдрою. Натомість у Києві та на Вінниччині снігу менше, проте й там природа здивувала зимовими пейзажами. Напередодні сніг випав і у Львові. Зокрема, Волинь, Івано-Франківщина, Львівщина та Тернопільщина прокинулися 6 квітня під білим покривалом снігу. Варто наголосити, що для квітня така погода є нетиповою та рідкісною для України.

