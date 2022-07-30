Російська армія приречена на поразку: генерал США назвав причини

Росія зазнає величезних втрат у війні з Україною

Росія сама «прирікає на поразку свою армію», намагаючись швидко поповнити виснажені війною з Україною війська. У цьому впевнений колишній командувач американських військ в Європі, генерал Армії США у відставці Марк Гертлінг, пише Newsweek.

Гертлінг зауважив, що зусилля Москви, націлені швидко компенсувати втрати, погано позначаться на успіхах російської армії в майбутньому.

«Як всі знають, якщо реконструкція/регенерація підрозділів, які зазнали великих втрат, відбувається поспіхом або неправильно, це експоненціально шкодить моральному духу і бойовим можливостям. Це набагато більше, ніж нефункціональна логістика, прирікає армію на провал», – пояснив Гертлінг, додавши, що з логістикою у Росії теж серйозні проблеми.

Newsweek пише, що для розуміння масштабів російських втрат варто пригадати, що за 20 років війни в Афганістані загинули 2,5 тисячі американських солдатів, а трохи менше 21 тисячі були поранені.

У свою чергу, колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс теж вказав на стратегічні невдачі Росії, а також оцінив її плани.

«Поки все триває, росіяни демонструють велике небажання покращуватися. І йдеться не лише про провалену логістику, а й про те, що вони продовжують скоювати воєнні злочини. Їхні бойові плани абсурдно погані, на рівні загальних пропозицій», – сказав Ставрідіс.