Мінус винищувач і сім безпілотників: Повітряні сили відзвітували про «здобич»
Авіація РФ вже втратила понад 200 літаків в Україні
фото: ДСНС
Протягом 14 травня наші війська уразили вісім повітряних цілей окупанта
Приблизно о 18-ї вечора 14 травня на Харківщині, у глибині ворожої території збито 201-й винищувач окупантів. Тип встановлюється. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Повітряні Сили ЗСУ знищили:
- 1 літак (Су-30/Су-34)
- 7 БпЛА (ОТР);
- взводний опорний пункт;
- КСП роти;
- 10 броньованих машин;
- приблизно тридцять окупантів.
Нагадаємо, протягом доби на Донбасі знищено сім безпілотників, 27 бойових машин і відбито 12 атак.
Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» знищили ще три безпілотники ворога.
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