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    Події в Україні

    Мінус винищувач і сім безпілотників: Повітряні сили відзвітували про «здобич»

    Авіація РФ вже втратила понад 200 літаків в Україні - Мінус винищувач і сім безпілотників: Повітряні сили відзвітували про «здобич»
    Авіація РФ вже втратила понад 200 літаків в Україні
    фото: ДСНС

    Протягом 14 травня наші війська уразили вісім повітряних цілей окупанта

    Приблизно о 18-ї вечора 14 травня на Харківщині, у глибині ворожої території збито 201-й винищувач окупантів. Тип встановлюється. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

    Повітряні Сили ЗСУ знищили:

    • 1 літак (Су-30/Су-34)
    • 7 БпЛА (ОТР);
    • взводний опорний пункт;
    • КСП роти;
    • 10 броньованих машин;
    • приблизно тридцять окупантів.

    Нагадаємо, протягом доби на Донбасі знищено сім безпілотників, 27 бойових машин і відбито 12 атак.

    Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» знищили ще три безпілотники ворога.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна літак Україна окупація #stoprussia
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    Мінус винищувач і сім безпілотників: Повітряні сили відзвітували про «здобич»