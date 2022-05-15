Мінус винищувач і сім безпілотників: Повітряні сили відзвітували про «здобич»

Авіація РФ вже втратила понад 200 літаків в Україні

Протягом 14 травня наші війська уразили вісім повітряних цілей окупанта

Приблизно о 18-ї вечора 14 травня на Харківщині, у глибині ворожої території збито 201-й винищувач окупантів. Тип встановлюється. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Повітряні Сили ЗСУ знищили:

1 літак (Су-30/Су-34)

7 БпЛА (ОТР);

взводний опорний пункт;

КСП роти;

10 броньованих машин;

приблизно тридцять окупантів.

Нагадаємо, протягом доби на Донбасі знищено сім безпілотників, 27 бойових машин і відбито 12 атак.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» знищили ще три безпілотники ворога.

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