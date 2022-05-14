Сім безпілотників, 27 бойових машин і 12 атак: доба на Донбасі в цифрах
Оперативна обстановка на фронті станом на вечір 14 травня
Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках. Обстановка складна, але контрольована. Про це повідомила пресслужба ООС.
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 12 атак ворога. Ще на шести локаціях тривають бої з окупантом.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 8 танків;
- 5 артилерійських систем;
- 9 одиниць бойової броньованої техніки;
- 5 ворожих автомобілів;
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили шість безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10» та один тактичний розвідувальний БпЛА «Елерон».
«Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, стало відомо, що окупанти на Донбасі готують наступ на двох напрямках – Гайдай.