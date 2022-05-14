  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    В Одесі лунають вибухи

    У регіоні оголошена повітряна тривога<br /><br /> - В Одесі лунають вибухи
    У регіоні оголошена повітряна тривога

    фото з відкритих джерел

    Мешканцям слід залишатися в укриттях до відбою тривоги

    Увечері 14 травня під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи, повідомили мешканці міста.

    Офіційної інформації щодо ситуації в місті поки немає. Очевидці кажуть, працює українська протиповітряна оборона.

    Залишайтеся в укриттях та не нехтуйте власною безпекою.

    Нагадуємо, фотографувати та знімати на відео «прильоти», якщо такі є, заборонено. Не ставайте коригувальниками ворожого вогню!

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Чорному морі небезпека обстрілів: названо число ракет на борту російських кораблів.

    До слова, російська армія зосередила біля Чорного моря 60 крилатих ракет – «Південь».

    Раніше на Одещині ЗСУ збили російську ракету.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Одесі лунають вибухи