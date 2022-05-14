В Одесі лунають вибухи

Мешканцям слід залишатися в укриттях до відбою тривоги

Увечері 14 травня під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи, повідомили мешканці міста.

Офіційної інформації щодо ситуації в місті поки немає. Очевидці кажуть, працює українська протиповітряна оборона.

Залишайтеся в укриттях та не нехтуйте власною безпекою.

Нагадуємо, фотографувати та знімати на відео «прильоти», якщо такі є, заборонено. Не ставайте коригувальниками ворожого вогню!

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Чорному морі небезпека обстрілів: названо число ракет на борту російських кораблів.

До слова, російська армія зосередила біля Чорного моря 60 крилатих ракет – «Південь».

Раніше на Одещині ЗСУ збили російську ракету.

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