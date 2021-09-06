Мін'юст та міграційна служба шукають будівлі для біженців з Афганістану

Наразі в Україні діють три пункти тимчасового розміщення біженців з-за кордону

У міграційній службі України звернулися в міністерство юстиції з пропозицію переобладнати будівлі для розміщення біженців з Афганістану. Про це йдеться у матеріалі Stopfake, передає «Главком».

«Якщо це і буде, то вони (будівлі – ред.) будуть переобладнані відповідно до всіх стандартів і норм. Це може бути просто приміщення, яке раніше належало (Мін'юсту – ред.). Якщо і буде прийнято рішення, то все буде приведено у відповідність з нормами, але поки про це дуже рано говорити», – пояснив Гага Кікнадзе.

У міністерстві юстиції підтвердили, що міграційна служба зверталася за інформацією про будівлі, які могли б бути передані їм на баланс.

«Вони (міграційна служба – ред.) зверталися до нас з проханням, щоб ми надали їм будівлі, які можуть бути використані. Вони запитали, чи є у нас законсервовані, але придатні для проживання людей. Але вони до нас зверталися – це факт», – пояснили в Мін'юсті.

В Україні діють три пункти тимчасового розміщення біженців з-за кордону. Пункт тимчасового розміщення біженців у місті Яготин Київської області призначений для всіх вимушених мігрантів з-за кордону, з 2016 року він приймав, зокрема, сирійців. Аналогічні центри для біженців зі всього світу працюють в Одесі та Закарпатській області.

Зазначимо, що евакуйовані з Афганістану біженці тимчасово проживатимуть на Київщині. 19 біженців, які 23 серпня прилетіли в Україну з Афганістану, відбули до пункту тимчасового розміщення біженців у Яготині Київської області.

Як раніше повідомляв «Главком», Афганістан знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Попри те, що ООН і партнери продовжують робити все можливе, щоб її уникнути, вони не зможуть це зробити без твердої та щедрої міжнародної підтримки.