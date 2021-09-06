В Афганістані таліби вбили вагітну жінку-поліцейську

Поліцейську розстріляли на очах у рідних

BBC News: таліби вбили вагітну жінку-правоохоронця Бану Негара на очах у її сім'ї

У столиці афганської провінції Гор місті Чагчаран бойовики руху «Талібан» застрелили жінку-поліцейську Бану Негара на очах у її чоловіка і дітей. Про це повідомляє BBC News.

Жінка працювала в місцевій в'язниці і була на восьмому місяці вагітності. За словами очевидців, озброєні люди прибули в будинок загиблої удень 4 вересня. Вони обшукали житло, а потім зв'язали родичів Негара.

Її сім'я надала журналістам знімки, на яких видно кров і тіло з сильно знівеченим обличчям.

У відповідь на запит BBC News таліби заявили про непричетність до даного інциденту.

Представник організації Забіулла Муджахід підкреслив, що влада в курсі події і проводять розслідування. На його думку, вбивство Негара могло бути скоєно на ґрунті особистої неприязні.

Нагадаємо, раніше бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар.

Також лідер «Фронту національного опору» Афганістану Ахмад Масуд закликав талібів до перемир'я, але ті відкинули його пропозицію.

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