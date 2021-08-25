Евакуйовані з Афганістану біженці тимчасово проживатимуть на Київщині

Третій евакуаційний рейс з Кабула приземлився в аеропорту «Бориспіль» 23 серпня

Київщина стала однією з тих областей, які зголосились допомагати афганським біженцям

19 біженців, які 23 серпня прилетіли в Україну з Афганістану, відбули до пункту тимчасового розміщення біженців у Яготині Київської області. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

«Усі ми стежимо за подіями, які сколихнули Афганістан. Багато його жителів зараз намагаються вилетіти з рідної країни, оскільки бояться за своє життя. В Україні приземлились уже кілька літаків з евакуйованими. Цих людей потрібно підтримати. І Київщина стала однією з тих областей, які зголосились допомагати», – зазначив голова Київської ОДА Василь Володін.

Нагадаємо, Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ вилетів з Кабула 21 серпня.

22 серпня український військовий літак Іл-76МД повернувся до Києва. Другий евакуаційний борт із Кабула привіз 83 людини.

23 серпня із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український. Третій евакуаційний рейс з Кабула приземлився в аеропорту «Бориспіль». На його борту було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, зокрема, 27 дітей.

Цей рейс став останнім рейсом, який вилетів із Кабула перед закриттям аеропорту на невизначений час.

На даний час у Кабулі залишаються ще близько 50 громадян України, які висловили бажання повернутися в Україну.

Рух «Талібан» заявив, що заборонить евакуацію іноземних громадян з Кабула після 31 серпня.



