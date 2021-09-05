Німеччина запідозрила евакуйованих афганців у причетності до тероризму

200 евакуйованих афганців проходять перевірку на німецькій авіабазі

У Німеччині на авіабазі «Рамштайн» 200 із 30 тис. евакуйованих із Кабула афганців проходять перевірку на причетність до терористичної діяльності. Про це повідомив голова комітету начальників штабів збройних сил США генерал Марк Міллі, інформує Fox News.

За його словами, перевірка проходить відповідно до даних, які прописані в списках спостереження за терористами, а сам процес включає в себе здачу відбитків пальців, які пробиваються по спеціальних базах.

У разі підозр інформація про прибулого відзначається або жовтим, або червоним кольором, після чого матеріали передаються агентам Федерального бюро розслідувань.

Нагадаємо, що авіабаза ВПС США Рамштайн у Німеччині стала первинним центром тимчасового прийому біженців з Афганістану.

США створюють умови для прийому десятків тисяч афганців. На кожного біженця Штати виділять понад дві тисячі доларів.

Представник Державного департаменту США повідомив, що відомство планує витратити до $2 275 на кожного евакуйованого протягом декількох місяців. Кошти підуть на оплату житла, харчування, навчання дітей в школі та закупівлю предметів першої необхідності.

Раніше повідомлялося, що Державний секретар США Ентоні Блінкен подякував Україні за допомогу в евакуації людей з Афганістану.