У США назвали причину захоплення Афганістану «Талібаном»

За короткий термін талібам вдалося підпорядкувати майже всю територію Афганістану

Американський генерал вважає, що до захоплення влади в Афганістані призвела недовіра суспільства до уряду

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі в коментарі телеканалу Fox News розкрив причину захоплення Афганістану бойовиками «Талібану»

На його думку, до захоплення влади призвела недовіра громадян уряду та його корупція.

«Сам уряд не має легітимності в очах народу. Ви бачили, що сталося в результаті. Вища урядова еліта, вони всі буквально вийшли з ладу», – сказав американський генерал.

Він також зазначив, що уряд Афганістану розпався набагато раніше, ніж очікували офіційні особи. «Розпад афганської армії стався набагато швидше і дуже несподівано майже для всіх, як і крах афганського уряду», – зазначив Міллі.

Тим часом бойовики руху «Талібан» відсвяткували остаточне виведення американських військових з Афганістану, відкривши стрілянину у повітря. Як повідомив кореспондент Al Jazeera, у Кабулі «весь горизонт був освітлений чергами пострілів».

Як повідомив глава Центрального командування Збройних сил США генерал Кеннет Маккензі, 30 серпня о 15:29 EST (22:29 мск) повітряний простір Афганістану залишив останній американський літак.

Нагадаємо, таліби захопили Кабул 15 серпня. З того часу країни світу проводили евакуацію своїх громадян, а тисячі місцевих мешканців втікали з Афганістану.

Відзначимо, Гані залишив країну 15 серпня на тлі стрімкого захоплення «Талібаном» великих афганських міст і згодом столиці – Кабула. Також повідомлялося, що він визнав військову перемогу талібів, але вважає їх владу нелегітимною.

Через втечу Гані перший віцепрезидент Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов'язки глави держави, проте очікується, що «Талібан» найближчим часом має представити нового лідера Афганістану. Втім навряд чи він буде визнаний в світі, оскільки таліби на міжнародному рівні вважаються терористами.