Чехія закриває авіапростір для російських авіакомпаній

Сьогодні рішення про закриття авіапростору для росіян ухвалила також Польща

Російським авіакомпаніям заборонено здійснювати польоти до Чехії від опівночі

Чехія припиняє приймати рейси російських авіакомпаній у своїх аеропортах з суботи, 26 лютого. Про це повідомив міністр транспорту республіки Мартін Купка, пише Idnes.

«Вже дві доби Мінтранс не видає дозволи на нерегулярних маршрутах для російських перевізників, а опівночі сьогодні закінчується робота російських перевізників на території Чехії», – сказав він на пресконференції. Міністр зазначив, що в першу чергу заходи вжито проти перевізників, які виконували рейси з Праги до Москви та Санкт-Петербурга. Але у підсумку Чехія закриває свій повітряний простір для всіх російських авіакомпаній.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький доручив уряду підготувати рішення про закриття польського повітряного простору країни для літаків із Росії.

«Я доручив підготувати ухвалу Ради міністрів, яка закриє повітряний простір для російських авіаперевізників», — поінформував він.

Нагадаємо, Україна оголосила про закриття повітряного простору для цивільних літаків. Рішення ухвалили через напад Росії на Україну. «Засновуючись на терміновому повідомленні Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ, через високий ризик авіаційній безпеці для цивільної авіації ОЦВС України вжило термінових заходів щодо закриття повітряного простору Украіни для цивільних користувачів повітряного простору», – йдеться у заяві «Украероруху».

Нагадаємо, в ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив війну Україні. Обстріли українських мирних міст розпочалися о 4 ранку, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.