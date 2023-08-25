Митрополит Епіфаній освятив іконостас у Бучі (фото)

Глава ПЦУ помолився за убитих окупантами мирних мешканців Бучі

У День Незалежності, 24 серпня, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній освятив іконостас у храмі святого апостола Андрія Первозваного у Бучі, що на Київщині. Про це повідомила пресслужба Київської митрополії ПЦУ.

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«Сьогодні, в 32-у річницю з часу відновлення нашої державної Незалежності ми підносимо молитви до Бога. Ми дякуємо Йому за всі благодіяння до нас. Ми молимося за Україну, за наш народ, за владу, щоб Господь давав їй мудрість завершити цю війну нашою великою українською перемогою», – сказав предстоятель ПЦУ.

Як ідеться в повідомленні пресслужби, іконостас у храмі святого апостола Андрія Первозваного був виготовлений майстрами з Рівненщини на замовлення мецената Андрія Мацоли.

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«Храм Андрія Первозваного в Бучі став символом стійкості та незламності українців у протидії окупантам. Ця сторінка сучасної історії нагадує всьому світу, що найбільший Божий дар – свобода – має і найбільшу цінність. Ми, українці, знаємо це, як ніхто. Символічно, що саме в День Незалежності України відбулося освячення іконостасу, який ми виготовили для цього храму. Від сьогодні тут завжди лунатиме молитва за Україну, за українських воїнів і нашу перемогу», – сказав меценат.

Зазначається, що над іконостасом працювали понад рік 16 майстрів. Він виконаний із дуба – символу незламності. А різьба створена вручну у грецькому стилі, який найкраще підкреслює та доповнює візантійський іконопис.

Після освячення іконостасу митрополит Епіфаній помолився біля місцевого меморіалу, створеного на місці, де була братська могила, за спокій душ невинно убитих російськими окупантами мирних мешканців Бучі.

Відомо, що саме тут під час окупації місцеві ховали закатованих та розстріляних російськими військовими мешканців Бучі та Ірпеня. Після звільнення цих міст із братської могили ексгумували більше сотні тіл.

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Нагадаємо, у Бучі відкрили меморіал, присвячений жертвам російської окупації. На пам'ятнику написано імена 501 вбитого жителя росіянами.

До слова, журналісти викрили низку російських бізнесменів, які безпосередньо причетні до звірств російських окупантів у Бучі.