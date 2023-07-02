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У Бучанському парку на Київщині відкрили меморіал жертвам російської окупації

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Бучанському парку на Київщині відкрили меморіал жертвам російської окупації
Пам’ятник являє собою комплекс з чотирьох споруд
фото: Telegram

На початку повномасштабної війни проти України Буча стала одним із свідків звірств російських загарбників

У Бучі відкрили меморіал, присвячений жертвам російської окупації. На пам'ятнику написано імена 501 вбитого жителя росіянами. Про це повідомляє FREEDOM в Telegram.

Пам’ятник являє собою комплекс з чотирьох споруд.

На початку повномасштабної війни проти України Буча стала одним із свідків звірств російських загарбників. Невелике місто у Київській області перебувало в окупації ворога 33 дні, до 31 березня 2022 року, допоки ЗСУ не відновили над ним контроль. 

Після того, як журналісти та українські військові потрапили до Бучі – там виявили випадки масових вбивств. Тіла деяких українців були просто неба, деякі – зі зв’язаними за спиною руками.

У річницю звільнення міста від військ РФ Бучу відвідав президент України Володимир Зеленський і топ-посадовці чотирьох країн – Молдови, Словаччини, Хорватії та Словенії.

У Росії досі не визнають масового вбивства цивільних, називаючи фото та відео з Бучі «постановкою київського режиму для західних ЗМІ». Утім супутникові знімки свідчили, що тіла вбитих мешканців лежали на вулицях Бучі з середини березня, а братська могила в місті з’явилася ще 10 березня.

Зокрема Бучу окупувала 64-а окрема мотострілецька бригада, яка є підрозділом у складі 35-ої загальновійськової армії Східного військового округу. Президент РФ Володимир Путін нагородив її почесним званням «гвардійської» за проявлений «масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність».

Нагадаємо, служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області оголосила перші торги на ремонт багатоповерхівок, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії проти України. 

Раніше повідомлялося, що до річниці звільнення Київщини у Бучі встановили Меморіал захисникам, створений з металу Метінвесту.

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Теги: історія місто звільнення окупанти Буча

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