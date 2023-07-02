У Бучанському парку на Київщині відкрили меморіал жертвам російської окупації

На початку повномасштабної війни проти України Буча стала одним із свідків звірств російських загарбників

У Бучі відкрили меморіал, присвячений жертвам російської окупації. На пам'ятнику написано імена 501 вбитого жителя росіянами. Про це повідомляє FREEDOM в Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пам’ятник являє собою комплекс з чотирьох споруд.

На початку повномасштабної війни проти України Буча стала одним із свідків звірств російських загарбників. Невелике місто у Київській області перебувало в окупації ворога 33 дні, до 31 березня 2022 року, допоки ЗСУ не відновили над ним контроль.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після того, як журналісти та українські військові потрапили до Бучі – там виявили випадки масових вбивств. Тіла деяких українців були просто неба, деякі – зі зв’язаними за спиною руками.

У річницю звільнення міста від військ РФ Бучу відвідав президент України Володимир Зеленський і топ-посадовці чотирьох країн – Молдови, Словаччини, Хорватії та Словенії.

У Росії досі не визнають масового вбивства цивільних, називаючи фото та відео з Бучі «постановкою київського режиму для західних ЗМІ». Утім супутникові знімки свідчили, що тіла вбитих мешканців лежали на вулицях Бучі з середини березня, а братська могила в місті з’явилася ще 10 березня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема Бучу окупувала 64-а окрема мотострілецька бригада, яка є підрозділом у складі 35-ої загальновійськової армії Східного військового округу. Президент РФ Володимир Путін нагородив її почесним званням «гвардійської» за проявлений «масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність».

Нагадаємо, служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області оголосила перші торги на ремонт багатоповерхівок, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії проти України.

Раніше повідомлялося, що до річниці звільнення Київщини у Бучі встановили Меморіал захисникам, створений з металу Метінвесту.