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Звірства в Бучі: хто з російських бізнесменів сприяв вбивствам цивільних

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Звірства в Бучі: хто з російських бізнесменів сприяв вбивствам цивільних
Один із найвідоміших російських злочинів у Бучі є вбивство 52-річної Ірини Фількіної
фото з відкритих джерел

Буча була окупована російськими окупантами 25 лютого 2022 року

Буча, що на Київщині була окупована російськими окупантами 25 лютого 2022 року, залишили місто військові РФ аж 1 квітня минулого року. За 35 днів окупації було скоєно багато воєнних злочинів, зафіксованих журналістами, юристами та представниками міжнародних організацій. Два найвідоміші трагічні епізоди окупації Бучі – розстріли Росією випадкових місцевих на вулиці Яблонська в центрі міста та позасудові страти цивільних осіб, запідозрених у зв'язках з українською армією.

Один із найвідоміших російських злочинів є вбивство 52-річної Ірини Фількіної, яка на той час жила у підвалі торгового центру у спальному районі Києва, де працювала оператором котельні. Війна застала жінку на роботі, і спершу їй здавалося, що у місті безпечніше. Але після обстрілів Ірина вирішила повернутися додому до передмістя. Роздобула велосипед і вирушила в дорогу через Бучу.

Фількіну вбили росіяни на вулиці Яблонській
Фількіну вбили росіяни на вулиці Яблонській
фото: скріншот з відео

Жінку розстріляла позначена символом «V» бойова машина десанту, вона ж БМД. Вона загинула поряд із воротами будинку №342 на Яблонській вулиці. Трохи згодом на цьому ж місці буде вбито й одного з власників цього будинку Олега Абрамова.

На перехресті Яблонської та Вокзальної вулиць було дислоковано дві БМД-2. Вони розстріляли ще щонайменше шістьох мирних жителів. Це ще один велосипедист, 68-річний Володимир Бровченко. У салоні розстріляного синього мікроавтобуса загинуть волонтерка Жанна Каменєва, інша мешканка міста Марія Ільчук, а також 14-річна Аня з мамою Тамілою Міщенко. Незабаром майже на тому ж місці було вбито 61-річного Михайла Коваленка.

Як з'ясували журналісти російського інтернет-видання Proekt Media низка російських бізнесменів безпосередньо причетні до звірств російських окупантів у Бучі.

Російські бізнесмени, які допомогли створити російську БМД-4М, з якої розстрілювали цивільних у Бучі
Російські бізнесмени, які допомогли створити російську БМД-4М, з якої розстрілювали цивільних у Бучі
фото: Proekt Media
  • Віктор Вексельберг – співвласник «Русал Урал», яка постачає алюмінієвий порошок виробнику ракет «Аркан», якими озброєний БМД-4М;
  • Ігор Кесаєв – поставляє ливарні заготівлі Вологодському оптико-механічному заводу, що робить приціли, зокрема БМД-4М;
  • Олег Дерипаска – підприємство «Барнаултрансмаш», яке йому належало, виробляв двигуни УТД-29. «Русал» постачає алюмінієве прохання виробнику ракет «Аркан», якими озброєний БМД-4М;
  • Володимир Євтушенко – співвласник підприємства, що розробив броню та постачає заготівлі корпусів БМД-4М. Його підприємство постачає мікросхеми заводу, що робить приціли, у тому числі для БМД-4М;
  • Михайло Шелков – власник «ВСМПО-Авісма», постачає титановий металопрокат, ймовірно, для важко навантажених деталей ходової частини;
  • Ігор Ротенберг – імовірно пов'язаний з ним «Туламашзавод» виготовляє 30 мм автоматичну гармату 2А72;
  • Дмитро Мазепін – власник «Уралхім», постачає виробнику «начинки» ракети «Аркан» аміак, аміачну селітру та азотну кислоту;
  • Євген Зубицький – власник компанії «Полема» постачає вольфрамові деталі та молібденові прутки, які танкобудівники використовують при виготовленні різних конструкцій

Зокрема, у захопленні Бучі брали участь і вчиняли там воєнні злочини військовослужбовці 234 десантно-штурмового полку ВДВ РФ. Зокрема, ними було розстріляно людей, які здалися в полон або яких затримали в перші дні окупації, імовірно, учасників самооборони, сформованої з місцевих жителів. Наприклад, камери відеоспостереження зафіксували, як російські військові відокремили дев'ятьох затриманих чоловіків від жінок і відвели на свою базу для допиту.

Росіяни розстріляли беззбройних людей у Бучі
Росіяни розстріляли беззбройних людей у Бучі
фото: скріншот з відеоо

Через декілька хвилин місцеві мешканці почули постріли та побачили тіла вбитих. Розстріл беззбройних людей є воєнним злочином.

На сторінках у соцмережах військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку можна знайти фотографії, які дозволяють зрозуміти, якою саме стрілецькою зброєю користуються бійці цієї частини.

Бізнесмени, які допомогли створити російські автомати та кулемети, з яких розстріляли українських цивільних у Бучі
Бізнесмени, які допомогли створити російські автомати та кулемети, з яких розстріляли українських цивільних у Бучі
фото: Proekt Media
  • Олексій Мордашов – «Сєвєрсталь» постачала концерну «Калашников» листовий металопрокат;
  • Михайло Фрідман – «Альфастрахування» надавало «Калашникову» послуги зі страхування майна, а розробнику та виробнику «Печенігу» – медичне страхування працівників;
  • Герман Хан – «Альфастрахування» надавало «Калашникову» послуги зі страхування майна, а розробнику та виробнику «Печенігу» – медичне страхування працівників;
  • Іскандер Махмудов – співвласник концерну «Калашников» до кінця 2017 року
  • Віктор Вексельберг – Каменськ-Уральський металургійний завод, співвласником якого він є, постачав концерну металопрокат;
  • Олексій Кузьмичов – «Альфастрахування» надавало «Калашникову» послуги зі страхування майна, а розробнику та виробнику «Печенігу» – медичне страхування працівників;
  • Петро Авен – «Альфастрахування» надавало «Калашникову» послуги зі страхування майна, а розробнику та виробнику «Печенігу» – медичне страхування працівників;
  • Ігор Кесаєв – власник заводу імені Дегтярьова, який постачав «Калашникову» потенціометри та кришки. Цей же завод займається виробництвом кулемета «Печеніг»;
  • Юрій Ковальчук – банк «Росія» надавав «Калашникову» кредити;
  • Андрій Бокарєв – співвласник концерну «Калашников» до кінця 2017 року;
  • Дмитро Пумп'янський – Трубна металургійна компанія постачала концерну «Калашников» трубну продукцію;
  • Михайло Шелков – «Корпорація ВСМПО-авіа» постачав концерну «Калашнікова» титановий металопрокат;
  • Андрій Косогов – «Альфастрахування» надавало «Калашникову» послуги зі страхування майна, а розробнику та виробнику «Печенігу» – медичне страхування працівників;
  • Ігор Ротенберг – Тульський патронний завод, в якому Ротенберг був співвласником, постачає гільзи та патрони «Калашникову» та розробнику-виробнику «Печенігу».

Нагадаємо, у Бучі відкрили меморіал, присвячений жертвам російської окупації. На пам'ятнику написано імена 501 вбитого жителя росіянами.

До слова, триває 523-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала ракетного удару по місту Харків. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні, 42 авіаційні удари та здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

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Теги: війна вбивство Буча росіяни

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