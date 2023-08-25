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Зеленський провів переговори з Байденом: подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський провів переговори з Байденом: подробиці
Джо Байден і Володимир Зеленський
фото: t.me/V_Zelenskiy_official (ілюстративне)

Президент відзначив лідерство США в допомозі Україні

Президент Володимир Зеленський провів переговори з очільником Сполучених Штатів Америки Джо Байденом – подякував йому за лідерство у підтримці України та за привітання з Днем Незалежності. Про це повідомив глава держави у Telegram.

Зеленський відзначив, що США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки нашої держави. За його словами, це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра.

«Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися. Я дякую за це президенту Байдену, Конгресу США та всім американцям. Ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що з нагоди Дня Незалежності 24 серпня Володимир Зеленський вручив нагороди українським військовим, трьом із них – посмертно. Також відбулася церемонія вручення бойових прапорів та стрічок для бригад, прикордонних загонів та полку Національної гвардії України. 

Крім того, Зеленський привітав українців із Днем Незалежності на тлі муралу з розстріляним воїном.

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Теги: Джозеф Байден Володимир Зеленський переговори День Незалежності

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