Зеленський провів переговори з Байденом: подробиці

Президент відзначив лідерство США в допомозі Україні

Президент Володимир Зеленський провів переговори з очільником Сполучених Штатів Америки Джо Байденом – подякував йому за лідерство у підтримці України та за привітання з Днем Незалежності. Про це повідомив глава держави у Telegram.

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Зеленський відзначив, що США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки нашої держави. За його словами, це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра.

«Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися. Я дякую за це президенту Байдену, Конгресу США та всім американцям. Ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей», – наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, що з нагоди Дня Незалежності 24 серпня Володимир Зеленський вручив нагороди українським військовим, трьом із них – посмертно. Також відбулася церемонія вручення бойових прапорів та стрічок для бригад, прикордонних загонів та полку Національної гвардії України.

Крім того, Зеленський привітав українців із Днем Незалежності на тлі муралу з розстріляним воїном.