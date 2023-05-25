Вулиці не мають бути цвинтарями. Відомий історик прокоментував перейменування на честь полеглих воїнів

Назви мають врівноважувати весь простір міста

Назви вулиць мають відбивати моменти героїзму, тисячолітні зрізи історії та врівноважувати весь простір того чи іншого міста, містечка, села. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів відомий історик та голова топонімічної експертної групи при Київраді Олександр Алфьоров.

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Київ як столиця через назви топонімів має відбивати тисячолітню історію держави, зауважує історик. Це мають бути вертикальні, а не горизонтальні площини, тому експерти наполягали на відновленні титулатури у назвах певних вулиць. Тобто саме «гетьмана Павла Полуботка», а не «П. Полуботка», «короля Данила», а не «Д. Галицького».

«Загалом назви мають врівноважувати весь простір того чи іншого міста, містечка, села: з одного боку, не бути вулицями, пов’язаними із садово-городніми культурами, а з іншого – не бути цвинтарями. Було прийняте рішення, що вулиці у Києві будуть названі не на честь конкретних героїв Небесної сотні, а на честь Небесної сотні як загального явища. Дуже важко не перетворити наші міста у міста-цвинтарі, але і відмовляти у таких перейменуваннях не можна, бо це – біль народу», – каже Алфьоров.

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У Києві було прийнято рішення не називати вулиці на честь кожного з героїв Небесної сотні фото: espreso.tv

Є показовий приклад, зазначає історик, пов’язаний з одним із центральних позитивних українських міфів цієї війни – Чорнобаївкою, яка стала прикладом бездумності російської армії.

«Але якби і ми почали бездумно перейменовувати всі вулиці в Україні у червні минулого року, то у нас у кожному населеному пункті були би вулиці чорнобаївські, байрактарські… Хоча наразі ці явища вже минули й затихли», – каже історик.

За словами Алфьорова, ситуативність дійсно часто потребує «карантинного періоду», аби зрозуміти, наскільки та чи інша назва відповідає дійсності, чи фіксує вона справжній історичний момент, чи не була державницьким міфом: «Є пілоти-аси, що загинули, а є дуже потужний крутий міф, який створили геніальні голови, коли вигадали «привида Києва» – колективний образ наших льотчиків-героїв. Але такі історії були потрібні лише у певні моменти»

Нагадаємо, що Київрада розкрила причину, чому в Києві досі нема вулиць, названих на честь Валерія Залужного та відомого українського актора Богдана Ступки.