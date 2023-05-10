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У Чернівцях міська рада запросила порноактрису на роботу

glavcom.ua
У Чернівцях міська рада запросила порноактрису на роботу
Порноаторка поскаржилася на криву дорогу у Чернівцях
Фото: jacksonjosephine286/Instagram

Чернівецький департамент інфраструктури мерії запросив Джозефіну Джексон на роботу

Після того як відома порноактриса Джозефіна Джексон з Львівщини побувала у Чернівцях та поскаржилася на криві дороги у місті, департамент інфраструктури мерії запросив її на роботу. Про це повідомляє директор департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради Григорій Прохоренко, у Facebook.

«З великою цікавістю ознайомився з дописом пані Джозефіни. І що я можу сказати... У департаменті інфраструктури є вакансія головного спеціаліста сектору поточного ремонту. Це гарна можливість себе реалізувати поза знімальними майданчиками, адже кар'єра акторки не вічна, як і криві дороги в Чернівцях», – зазначає депутат. 

Порноактриса Юлія під псевдонімом Джозефіна Джексон родом із міста Золочів Львівської області. Вона нещодавно відвідала Чернівці та в соцмережі поскаржилася на бруківку у місті.

«Місто мені сподобалося, чимось нагадує Львів, особливо бруківка. І одна і та ж проблема, як у всіх таких містах, де збереглася бруківка, – дорога дуже крива і дуже важко їздити», – скаржиться Джозефіна Джексон.

Дівчина зазначила, що її до вподоби готель у якому вона була, а також вразив мінібар, який «нечасто зустрінеш навіть у готелях Європи, і плюс дешево».

Теги: українці Україна Чернівці порноактриса Джозефіна Джексон Григорій Прохоренко

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