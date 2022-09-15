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Вперше з 24 лютого з України вилетів цивільний літак

Альона Боженко
glavcom.ua
Вперше з 24 лютого з України вилетів цивільний літак
Wizz Air все ще має в Україні три літаки з угорською реєстрацією
фото із відкритих джерел

Літак Wizz Air приземлився у Польщі

З України вперше з початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого вилетів цивільний літак. Про це повідомляє CNN.

Літак Wizz Air, який місяцями стояв у Львові, вилетів з України та приземлився у Польщі 13 вересня.

Директор із комунікацій Flightradar24 Ян Петченік підтвердив, що літак A320 HA-LWS летів зі Львова до Катовіце у вівторок.

За даними Flightradar24, літак злетів приблизно об 11:00. Точний час вильоту невідомий, оскільки він увімкнув свій транспондер лише після проходження кордону з Польщею, ймовірно, з міркувань безпеки.

Хоча Airbus A320 зареєстрований на Wizz Air, Петченік не зміг підтвердити, чи перевізник ним керує. Він також сказав, що Wizz Air все ще має в Україні три літаки з угорською реєстрацією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що першим аеропортом, який може відновити роботу в Україні, стане аеропорт «Львів.

Додамо, Закарпатська обласна рада виділила 26 млн грн на роботи в аеропорту в Ужгороді. Тоді ж повідомили, що там сподіваються, що через 1-2 місяці з нього запустять пасажирське сполучення.

Теги: аеропорт літак Львів

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