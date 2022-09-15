Вперше з 24 лютого з України вилетів цивільний літак
Літак Wizz Air приземлився у Польщі
З України вперше з початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого вилетів цивільний літак. Про це повідомляє CNN.
Літак Wizz Air, який місяцями стояв у Львові, вилетів з України та приземлився у Польщі 13 вересня.
Директор із комунікацій Flightradar24 Ян Петченік підтвердив, що літак A320 HA-LWS летів зі Львова до Катовіце у вівторок.
За даними Flightradar24, літак злетів приблизно об 11:00. Точний час вильоту невідомий, оскільки він увімкнув свій транспондер лише після проходження кордону з Польщею, ймовірно, з міркувань безпеки.
Хоча Airbus A320 зареєстрований на Wizz Air, Петченік не зміг підтвердити, чи перевізник ним керує. Він також сказав, що Wizz Air все ще має в Україні три літаки з угорською реєстрацією.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що першим аеропортом, який може відновити роботу в Україні, стане аеропорт «Львів.
Додамо, Закарпатська обласна рада виділила 26 млн грн на роботи в аеропорту в Ужгороді. Тоді ж повідомили, що там сподіваються, що через 1-2 місяці з нього запустять пасажирське сполучення.
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