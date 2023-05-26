Балістичні ракети Atacms для ЗСУ: конгресмени знову звернулися до Байдена

Деякі конгресмени вважають, що Atacms можуть мати вирішальне значення на полі бою

Представники Конгресу США написали листа президенту Джо Байдену із закликом передати Україні зброю більшої дальності - балістичні ракети Atacms. Про це повідомляє Foreign Policy.

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Як зазначає видання, лідери двопартійної «Гельсінської комісії» закликали Білий дім дати «зелене світло» постачанням в Україну армійського тактичного ракетного комплексу Atacms. Він може бути випущений із реактивних систем залпового вогню, наданих Україні раніше.

«Тепер, коли ухвалено рішення відправити F-16, настав час присвятити себе повній перемозі України та доставити все необхідне обладнання», – написали представники Джо Вілсон та Стів Коен у листі, який також був підписаний членом комісії Вікторією Спартц.

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У листі до Байдена додали, що майже всі системи озброєнь, які були запитані Україною, були доставлені після сильного тиску. Конгресмени закликали Білий дім не чекати нової кампанії тиску, щоб надати Atacms.

Видання додає, що деякі конгресмени вважають, що Atacms можуть мати вирішальне значення на полі бою. Зазначається, що Atacms мають в чотири рази більший радіус дії, ніж Himars/ Ці ракети можна запускати з пускових установок, які Україна має у своєму розпорядженні.

Раніше повідомлялося, що Держдеп США схвалив продаж зенітно-ракетної системи NASAMS для України.