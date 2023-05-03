Україна може відкрити аеропорт у Львові: що для цього потрібно

Кулеба: «Якби F-16 патрулювали українське небо, то принаймні аеропорт Львова можна було б спокійно відкривати»

Засоби протиповітряної оборони, зокрема літаки F-16, дозволили б відкрити аеропорт у Львові. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в ефірі «Сніданку з 1+1», коментуючи прогноз Євроконтролю про можливе обмеження польотів над Україною до 2029 року.

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«До речі, якби у нас були F-16, і вони патрулювали українське небо, то принаймні аеропорт Львова можна було б спокійно відкривати і взагалі ні про що не турбуватися. Це все про ці затримки з ухваленням правильних рішень», – сказав він.

Міністр зазначив, що Україна працює над тим, щоб якнайшвидще отримати літаки F-16. За його словами, схожа ситуація була з Patriot, які Україна просила ще на початку повномасштабної війни, а отримала через рік. Якби дали одразу, то набагато менше було б зруйновано міст і енергооб'єктів. Та сама історія повторюється з F-16.

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«Звісно, хочеться прийти і сказати: «Ну що ви тягнете, ви все одно це зробите». І в принципі, я так і кажу, якщо чесно. Але у них свої міркування, своя логіка і свій аналіз. Однак кожного дня просуваємо цю тему і стараємось це вирішити», – додав урядовець.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року «Украерорух» оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію.

15 вересня 2022 року з України вперше з початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого вилетів цивільний літак.