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Татаров підпорядкував собі більшість правоохоронних органів – журналіст Бутусов

Христина Жиренко
glavcom.ua
Татаров підпорядкував собі більшість правоохоронних органів – журналіст Бутусов
Бутусов: Татаров був одним з палачів Євромайдану
фото: УНІАН

Бутусов: У Татарова такі повноваження, яких жоден силовик ні при Януковичу ні при Порошенко не мав взагалі

Заступник глави Офісу Президента Олег Татаров вибудував вертикаль контролю над більшістю правоохоронних органів в Україні. Про це у відео на своєму каналі заявив головний редактор видання Цензор.Нет, військовий аналітик Юрій Бутусов.

За його словами, в підпорядкуванні Татарова через близьких йому людей в керівництві цих структуру перебувають Державне бюро розслідувань, Національна поліція, Бюро економічної безпеки, слідче управління СБУ.

«Якщо порахувати, яку шалену кількість різних структур напряму контролює Татаров, ще й до того контролює суди, то такого корупційного монстра не було ні при Порошенку, ні при Януковичі. Це гіперконцентрація в руках людини, яка сама по собі була корупціонером, бо я нагадаю, то Татаров був люстрований, він був одним з палачів Євромайдану, він був учасником придушення протестів в 2013-14 роках, і зараз він має такі повноваження, про які його тодішній шеф міністр внутрішніх справ Захарченко навіть не міг мріяти», – відзначив Бутусов.

За його словами, за допомогою корупційних схем, вибудуваних Татаровим в правоохоронних органах, влада рятує своє оточення від будь-яких кримінальних справ, не даючи їм руху.

«І голова окружного адміністративного суду Вовк, і Олег Татаров, у якого також є партнер Портнов, який зараз в Москві, і Вадим Слюсарєв, який є одним із кураторів митниці і прикордонної служби, і Ілля Павлюк – теж один з кураторів митниці – це все велика «купа рішал», яких всі в бізнесі знають. Кожен бізнесмен знає Данила Гетманцева, який є автором оцієї корупційної схеми блокування податкових накладних і фактично рекету бізнесу. Тобто все це працює в одній зв'язці, всі ці схеми загальновідомі», – підкреслив Бутусов.

Раніше на своїй сторінці в Facebook він також описував, як Татаров знищує військову поліцію під час війни, та виступає всупереч позиції міністра оборони та головкома ЗСУ щодо реформування цього органу.

«15 лютого 2022 року 34 народних депутати Слуги народу подали законопроект 6569-1 «Про військову поліцію». Спочатку там було передбачено надання усіх необхідних повноважень. Цей законопроект повністю підтримали міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Але раптом Слуги народу почали цей законопроект гальмувати. Замість голосування створили аж у вересні 2022-го робочу групу, запросили туди військових, юристів, які воюють на фронті, і усі військові  заявили - треба негайно ухвалювати та створити на базі ВСП повноцінну військову поліцію на основі доктрини НАТО», – написав Бутусов.

На його думку, за гальмуванням процесу і викиданням з законопроекту функцій і повноважень для військової поліції стоїть Татаров, оскільки законопроект мав забрати частину повноважень у ДБР і Нацполу. «Татаров словах вдуває у вуха Зеленського, що не можна перед виборами посилювати найпопулярнішу фігуру в Україні – Залужного. А насправді Татаров хоче зберегти під своїм контролем усю правоохоронну діяльність, бо в нього такі повноваження, яких жоден силовик ні при Януковичу ні при Порошенко не мав взагалі. Звичайно, що оскільки Залужний далеко, а Татаров на доповідях щоденно, то його думка щодо військової поліції перемагає. Ну і на кожного депутата в нього збирається компромат», – написав Бутусов.

«Тому ніякі посилання на стандарти НАТО не працюють. Бо Татаров – адвокат та партнер Андрія Портнова, тіньового куратора судової влади України, який зараз знаходиться у Москві, і поступатися повноваженнями вони не збираються нікому.

В мене запитання до депутатів одне – ви для армії працюєте чи для Татарова? Ви ж не Залужному маєте дати військову поліцію, ви армії має дати військову поліцію, армії, яка вас захищає та завдяки якій ви роками сидіте та витрачаєте час та гроші платників податків. І не думайте, що про тих, хто саботує закон суспільство забуде» – підсумував головред Цензора.

Джерело
Теги: міністр військові поліція журналіст Олексій Резніков Олег Татаров Юрій Бутусов Валерій Залужний бізнесмен Офіс президента корупція в Україні

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